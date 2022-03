Krever kampfly og militærutstyr fra Nato: – Handler om Europas frihet

Det er umulig å redde den beleirede havnebyen Mariupol uten flere stridsvogner og kampfly, ifølge presidenten.

– Ukraina kan ikke skyte ned russiske raketter med hagle og maskingevær, sa han i en videotale natt til søndag.

Han påpekte at landet kun ber om 1 prosent av Nato sine stridsvogner og fly.

– Europas frihet

I talen sa Zelenskyj at Ukraina har ventet for lenge på nødvendig våpenhjelp og ber USA og Europa om å få fly, stridsvogner og rakettforsvarssystemer, skriver The Guardian.

– Dette er våpen som våre partnere har. Det er dette som støver ned på lagrene deres. Når alt kommer til alt, dreier ikke dette seg bare om Ukrainas frihet, men om Europas frihet, sa han.

Han la vekt på at Ukraina har ventet på denne støtten i 31 dager, og mener at det skaper tvil rundt hvem som egentlig styrer det euro-atlantiske partnerskap:

– Er det fortsatt Moskva, på grunn av trusselen?, spør Zelenskyj.

USA motsetter seg ikke utplassering av polske jagerfly

Den ukrainske utenriksministeren Dmytro Kuleba har uttalt at USA ikke lenger motsetter seg utplassering av polske MIG-29 kampfly til Ukraina. For rundt to uker siden uttalte Pentagon at Polens forslag om å gjøre nettopp dette, var uforsvarlig.

MØTE: Utenriksminister Dmytro Kuleba møtte Joe Biden lørdag. Foto: Murad Sezer / Reuters

– Så vidt vi kan se, er ballen nå spilt over på Polens banehalvdel, sa Kuleba like etter et møte sammen med USAs president Joe Biden i Warszawa lørdag, dette skriver den britiske avisen The Guardian.

Ukrainas forsvarsminister Oleksij Reznikov, samt USAs forsvarsminister Lloyd Austin og utenriksminister Antony Blinken var også tilstede på møtet, som ble arrangert med hensikt å vise sympati med det krigsherjede landet.

Ukraina har lenge oppfordret Vesten til å gi landet tilgang på kampfly. Bekymringen i Washington var begrunnet med at overføring av kampfly kunne føre til direkte konfrontasjon mellom Nato og Russland, noe som igjen kan lede til eskalering av krigen.

Pentagon har ikke kommet med noen kommentar om uttalelsen til Kuleba.