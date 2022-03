Bil i brann på bensinstasjon ved E6

Brannvesenet Øst rykket ved 20.30-tiden ut til Shell på Skedsmovollen rett ved E6 etter melding om brann i en personbil på bensinstasjonen.

Vegtrafikksentralen opplyser like etter at det er brann i et kjøretøy inne på bensinstasjonens område. De skriver på Twitter at det er noe røykutvikling som følge av dette og vi oppfordrer trafikantene om å være oppmerksomme.

– Bilen er overtent. Men det er ikke fare for sprenging til bensinpumpene, sier operasjonsleder Karianne Knudsen i Øst politidistrikt til TV 2.

