Strandberg fyrer løs mot Haaland-kritikk: – Jeg blir jævlig forbannet

Erling Braut Haaland skjermes fra media under den pågående landslagssamlingen.

Superstjernen er i ferd med å ta et viktig klubbvalg og landslagssjef Ståle Solbakken har bedt om forståelse for at 21-åringen ikke gjør intervjuer denne perioden.

Det har fått enkelte til å reagere. I artikler hos både VG og NRK har det denne uka blitt stilt spørsmål ved om det virkelig er nødvendig å skjerme Haaland.

Det er kritikk lagkamerat Stefan Strandberg har fått med seg. Og kritikken får han til å tenne på alle plugger.

– Jeg merker jeg blir jævlig forbannet, for å være helt ærlig. Jeg kjenner Erling ekstremt godt og det skulle bare mangle at han i den situasjonen han er i nå, i disse månedene her, får litt fred og ro når han skal ta et ekstremt vanskelig valg. Husk at fotball er verdens desidert største idrett, det er mange milliarder som vet hvem Erling er. At han får litt ro skulle bare mangle, sier Strandberg.

Mener Norge må omfavne stjernen Haaland

Det er han selv som tar opp temaet på et spørsmål som egentlig handlet om noe annet. Strandberg er åpenbart engasjert.

– Kan ikke Norge heller omfavne det vi endelig har fått? I det ene øyeblikket skriker vi etter profiler og stjerner, men når vi først har fått de fram begynner vi å klage på det ene og det andre de gjør. Jeg tror ikke det finnes en nasjon i Europa som har mer tilgjengelige spillere enn vi har. Så kan vi ikke heller omfavne de med alt vi har, undrer Strandberg.

– Men ville to minutter etter en kamp – om kampen – kostet så mye?

– Han gjorde vel et intervju med NFF før kamp, da skjønner jeg ikke hva mer dere skal be om. En type som Erling må få fred og ro i den settingen han er nå. Normalt sett stiller han opp og at han her ber om litt ro, har jeg full forståelse for, sier han.

NFFs intervju med Braut Haaland handlet om at han hadde fått nytt draktnummer og at han gledet seg til å spille for Norge igjen.

– Synes det er helt bak mål

Stefan Strandberg avviser at det for Erling Braut Haalands del handler om stjernenykker. Det er ikke slik han kjenner Norges superstjerne, forteller han.

– Erling er verdens fineste gutt. Han er akkurat som en av oss andre i garderoben. Norge kunne ikke bedt om noe mer. Han er ti av ti på alle mulige måter, sier Stefan Strandberg.

– Frykter du at omgivelsene kan kreve for mye og at Erling rett og slett blir møkk lei?

– Nei, det vet jeg ikke, men jeg synes det blir for dumt at folk begynner å stille spørsmål ved det etter én samling. Jeg synes det er helt bak mål, sier Stefan Strandberg.

– Men er det egentlig så mange som har reagert på det nå da?

– Nei-nei, men det blir jo en snakkis da. Hvem hadde trodd for noen år siden at vi skulle få fram en superstjerne som han? Det kommer ikke gratis det heller. Jeg ser Erling hver dag og jeg ser hva han har lagt i det. Det er ikke sånn at han har fått levert alt i hendene, sier Strandberg.