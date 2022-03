EU: Tror en ny atomavtale med Iran blir signert de neste dagene

EUs utenrikspolitiske sjef Josep Borell sa lørdag at han tror det kun er snakk om dager før det blir enighet om en ny atomavtale med Iran.

Forhandlinger pågår for å puste liv i Irans atomavtale fra 2015 (Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA) etter at USAs tidligere president Donald Trump ensidig trakk USA ut av avtalen i 2018.

Om EUs utenrikspolitiske sjef Josep Borell har rett, kan en ny signering være kun «noen dager unna», ifølge nyhetsbyrået AFP og Politico.

– Nå er vi veldig nær en avtale, og jeg håper det vil være mulig, sa Borell under konferansen Doha Forum i Qatar lørdag.

Vil fjerne sanksjoner

Dersom avtalen blir godkjent vil det bety at Iran gir opp sine ambisjoner om å utvikle atomvåpen i bytte mot at de tunge amerikanske sanksjonene mot landets økonomi fjernes.

I tillegg vil det åpne for at Iran igjen kan selge sin råolje på det globale energimarkedet.

Det kommer på riktig tidspunkt, ifølge eksperter Politico har snakket med, ettersom salg av iransk olje vil virke stabiliserende for energimarkedet.

Det globale olje- og gassmarkedet har vært ustabilt etter at USA og til dels EU innførte kraftige sanksjoner russisk olje og gass i lys av Putins invasjon av Ukraina.

Russland reagerer

Russland har tidligere bedt om en garanti for at de vestlige sanksjonene mot dem ikke vil påvirke handelen med Iran.

Som med den opprinnelige atomavtalen fra 2015, var forventningen at Moskva ville spille en rolle i gjennomføringen av en ny avtale, for eksempel ved å motta forsendelser av anriket uran fra Iran.