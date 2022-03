Åpenhjertig Strandberg: – Jeg har ikke grått så mye siden broren min døde

236 dager er gått siden Norges VM-drøm ble knust mot Nederland.



Men for Stefan Strandberg er sårene fortsatt ferske.

– Det er det verste tapet i karrieren. Jeg vil helst ikke snakke om det den dag i dag. Det tok lang, lang tid å komme over det. Jeg har aldri grått så mye som da utenom da broren min døde, sier Strandberg.



I januar 2018 gikk broren hans Kenny bort.



I fjor drømte Strandberg om en etterlengtet opptur og norsk VM-billett. Det ville blitt en realitet dersom Nederland ble slått på bortebane, men det ble med drømmen også denne gangen.

Det gjorde Strandberg sønderknust. Etter kampen var han utrøstelig, sier de som var han nærmest.

– Det betyr så mye for meg dette laget her, den gruppa vi har og det støtteapparatet. Når vi er så nær ved å komme til et mesterskap... jeg følte vi gjorde en god kvalifisering, men vi kom oss liksom ikke over målstreken. Da blir hjertet knust på en måte, sier Strandberg.

Ofret seg for Norge

Faktisk er Nederland-kampen i november i fjor den forrige kampen 31-åringen spilte. Siden har han vært gjennom to operasjoner.

– Jeg pushet kroppen ganske bra i fjor høst. Det var viktig det som sto på spill, og da ofrer jeg meg og går i krigen. Jeg pushet det nok litt for mye og da måtte jeg ta noen konsekvenser av det i etterkant, sier Strandberg.

– Skjønte du allerede før Nederland-kampen hvilken risk du tok?

– Jeg tror de fleste begynte å skjønne at det var noe som ikke stemte der, men som sagt sto mye på spill. Da var det ikke noe alternativ for meg å ikke spille. Jeg hadde gjort akkurat det samme igjen, sier Italia-proffen.

LEDESTJERNE: Stefan Strandberg har markert seg som en lederskikkelse på landslaget under Ståle Solbakken. Landslagssjefen er tydelig på at 31-åringen for øyeblikket er førstevalget på stopperplass om han er skadefri. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Det er lysken som har gitt Strandberg utfordringer denne gang. Den første operasjonen var ikke vellykket. Den forrige, for seks uker siden i London, har imidlertid gitt langt bedre resultater.

Men fortsatt har han ikke trent for fullt i Italia. Faktisk er det først på landslagssamling denne uka at Strandberg har vært med tilnærmet for fullt.

– Hva tenker klubben din om at du pushet deg såpass for Norge?

– Det er nok delte meninger om det, selvfølgelig, men samtidig har nok enkelte forståelse for ønsket mitt om å spille. Men slik vil det alltid være – man har forskjellige interesser, sier Strandberg.

– Har det blitt trøbbel med Salernitana i etterkant?

– Trøbbel og trøbbel... de var vel ikke helt happy, det var de ikke. Men til syvende og sist var det mitt valg, og jeg hadde valgt det samme igjen, sier Strandberg.

Ifølge Strandberg selv skal han tilbake til Salerno etter landslagssamlingen onsdag. Han håper at han skal få bidra på banen igjen før sesongen er over.

– Unner hverandre alt godt på en helt annen måte

I utgangspunktet er faktisk ikke Strandberg en del av den offisielle troppen til Ståle Solbakken som er samlet i Oslo nå. Men 31-åringen har i løpet av det siste året blitt en av lagets bærebjelker og er med på samling likevel.

– Jeg er vel med som en del av kapteinsteamet og som den eldste utespilleren på laget. Håpet er vel at vi skal fortsette med den go-en vi har i laget, og jeg føler jo at jeg har noe å bidra med der. Så får vi se om jeg klarer å bidra litt på tirsdag også, sier Strandberg.

På trening har det nemlig fungert såpass bra at Strandberg og Ståle Solbakken ser på det som naturlig at han blir involvert i kamptroppen mot Armenia tirsdag likevel.

I så fall får Strandberg spille igjen med et lag han virkelig har lært seg å sette pris på det siste året.

– Jeg har med med i ti år på landslaget og i veldig mange forskjellige grupper, men aldri i en gruppe som dette. Og det vi har utviklet siden vi ble samlet i fjor mars: Det er en helt annen spillergruppe, en helt annen mentalitet og et samhold. Vi unner hverandre alt godt på en helt annen måte enn tidligere. Det er fantastisk å være en del av dette, og det betyr så mye for meg, sier Strandberg.

På disse punktene mener Strandberg at Norge ikke kunne vært bedre forberedt. Etter årevis med motgang og nedturer, mener Stefan Strandberg at det aldri har sett bedre ut med tanke på norske mesterskapsmuligheter.

– Nå har vi noen superstjerner som selvfølgelig må gjøre det lille ekstra. Vi er ikke noen toppnasjon sånn sett, men vi har et fundament og en spillestil som gjør at vi likevel kan hamle opp med de aller beste. I tillegg har vi som sagt et par superstjerner som kan krydre det litt ekstra. Får vi ut det, så er jeg ikke redd for å møte noen som helst, sier Strandberg.

Han har rukket å bli 31 år, men har ingen planer om å legge skoene på hylla. I alle fall ikke før etter EM i 2024.

– Jeg har hatt en lang og innholdsrik karriere, men det å ta Norge til et mesterskap er det som står i hodet mitt før jeg kan takke av, sier Stefan Strandberg.