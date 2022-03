Store eksplosjoner i Lviv – drivstofflager står i brann

LVIV/UKRAINA (TV 2) Minst fem personer er skadet etter at tre russiske krysserraketter traff mål like utenfor Lviv lørdag.

TV 2s reporter i Lviv, vest i Ukraina, melder om kraftige eksplosjoner ved byen lørdag ettermiddag.

Bilder viser røyk som velter ut over Lviv.

Klokken 18.15 opplyser ordføreren i Lviv at enda en ny rakett har truffet byen.

Enorm røyksy

– Fra taket av hotellet ser vi en gigantisk røyksky. Det er uklart hva målet er, men det er nær tv-tårnet i byen. Det kan være et drivstofflager, melder reporter Kjetil Iden fra Lviv.

Like etter 17.30 bekrefter ordføreren i Lviv på Twitter at det et drivstofflager som står i brann. Han ber alle holde seg i tilfluktsrommene til faren er over.

Lokale myndigheter skriver på Twitter at det dreier seg om to eller tre store eksplosjoner etter at flere russiske krysserraketter traff området.

– Flyalamen går. Søk tilflukt, skriver guvernør Maksym Kozytskyy i Lviv på Twitter like etter angrepet.

Fem skadde

En time etter skriver guvernøren at de ikke kan bekrefte hva som er truffet, men at foreløpig er det meldt om fem skadde.

Folk som har søkt tilflukt i bomberom i Lviv lørdag.

Lviv ligger langt vest i Ukraina, om lat 80 kilometer fra grensen til Polen. Byen har vært relativt forskånet for de verste krigshandlingene så langt, og mange flyktninger har tatt veien hit.

Dette viser at Russland fortsatt rammer mål i hele Ukraina, også helt vest i landet mot grensen til Polen.

– Nå har vi ikke fått dette bekreftet. Det har også tidligere vært rakettangrep mot disse områdene. Det vil i så fall innebære at dette sprer seg, men det er for tidlig å si hva dette innebærer, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt i en umiddelbar kommentar til TV 2.



Det er ikke kjent hva som ble truffet, men det ligger et stort drivstofflager i området. Drivstoff som skal distribueres videre i landet lagres her.

Angrepet skjedde lørdag ettermiddag, før portforbudet trådte i kraft.