Halland Johannessen tapte i sammendraget: – Verste dagen jeg har hatt på sykkelen noen gang

Det ble en tung sjette etappe for Uno-X og Tobias Halland Johannessen (22) i Catalonia Rundt.

Catalonia rundt, 6. etappe: Salou - Cambrils (168km)

Etter en rolig femte etappe ble det hardkjør i lørdagens ritt i Catalonia rundt.

– Det var den verste dagen jeg har hatt på sykkelen noen gang, jeg gikk fullstendig tom midtveis. Jeg var sikker på at jeg kom til å bli stående igjen oppe på fjellet. Jeg klarte ikke spise eller drikke, sa Johannessen til TV 2 etter etappen.

Før sjette etappe lå Uno X-rytter Tobias Halland Johannessen som nummer syv i sammendraget. Lagkamerat Torstein Træen (26) lå på en tiendeplass.

Etter lørdagens etappe falt Johannessen ned til en åttendeplass. Træen kjørte seg opp til niendeplass. Begge er på skuddhold før siste etappe på søndag.

I hovedfeltet var Uno-X et av lagene som tok ansvar, men etter 20 kilometer var det ikke så mye igjen for det norske laget.

– Dette har vært et rotterace av en etappe til nå, det er tre grader, vått og svingete. Det er ikke mer i tanken for oss i dag, rytterne er kalde, og det er ingen som har det bra for øyeblikket. De har slitt med næringsinntaket, sa sportsdirektør i Uno-X, Stig Kristiansen da det gjenstod 20 kilometer.

Millimeter-spurt

Richard Carapaz spurtet Sergio Higuita i senk etter å ha vært i brudd sammen store deler av løpet. Higuita tok over ledertrøyen.

