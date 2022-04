Brann-yndlingen får heftig utfordring av legenden

Se Ranheim-Brann fra 14.45 søndag!

Desembers playoffnedtur mot Jerv er et tåkelagt kapittel. Søndag begir Brann seg ut på Obos-ligaen for andre gang på sju sesonger.

– Jeg gleder meg veldig til å komme i gang. Vi har mye å bevise etter en dårlig sesong, så det er definitivt en revansjelysten gjeng. Vi må bevise at vi kan levere på eliteserienivå. Vi må opp på et nivå der vi dominerer alle kampene, sier Aune Heggebø til TV 2.

Den kraftige 20-åringen har oppgaven som Branns spydspiss når klubben jakter opprykk til Eliteserien. Før det hele braker løs, har Heggebø fått en utfordring fra en klubblegende.

I 2007 drev Thorstein Helstad forsvarsspillere til vanvidd da han scoret 22 mål da «gullet kom hem». Helstads utfordring til Heggebø? Score like mange.

– Det er en naturlig målsetting for ham. Man har jo sett potensialet til Heggebø. Nå har han ett år mer erfaring, den maskinen der. Han virker skarp. Han er spilleren som skal skyte Brann opp igjen, sier Helstad til TV 2.

GLANSDAGENE: Thorstein Helstad ble toppscorer i 2007 da Brann tok sitt første seriegull på 44 år. Foto: Marit Hommedal/Scanpix

Heggebø: – Vet det er forventninger

Heggebø tar utfordringen fra Helstad på strak arm, eventuelt strak vrist.

– Det er en fin utfordring, det. Scorer man 22 mål blir det mest sannsynlig en veldig bra sesong, sier spissen til TV 2 etter Brann-trening fredag.

– Tror du at du kan klare det?

– Ja. Men det er jo avhengig av at vi leverer som lag og at vi spiller bra sammen, men 22 mål hadde vært en knallgod sesong.

Toppscorere 1. divisjon siste 10 år 2021: Oscar Aga, Grorud, 24 mål 2020: Henrik Udahl, Åsane, 19 mål 2019: Pontus Engblom, Sandefjord, 19 mål 2018: Tommy Høiland, Viking, 21 mål 2017: Kristian Fardal Opseth, Bodø/Glimt, 28 mål 2016: Pontus Engblom, Sandnes Ulf, 26 mål 2015: Pontus Engblom, Sandnes Ulf, 17 mål 2014: Pål Alexander Kirkevold, Sandefjord, 19 mål

2013: Jo Sondre Aas, Ranheim, 18 mål

2012: Martin Wiig, Sarpsborg 08, 20 mål



Den kraftige angriperen scoret åtte mål i Eliteserien i nedrykksesongen 2021. 20-åringen er klar på at Brann skal rykke opp og at han kan kjempe om toppscorertittelen i Obos-ligaen.

– Fotball er ikke farlig. Selvfølgelig skal man levere som spiss på Brann, et topplag i Obos-ligaen. Jeg prøver å ikke legge mer press på meg selv. Du vet jo at det er forventninger. Du vet at du skal levere, men jeg går ikke rundt og tenker på det.

Om presset blir for stort, har han Brann-supporterne i ryggen. Den lokale unggutten har raskt blitt en skikkelig favoritt blant klubbens tilhengere. Sangen om Heggebø synges titt og ofte på Store Stå.

– Det er gøy, det. Klasse! Det er rart når man selv pleide å gå på Stadion, å høre navnet sitt bli sunget. Det er jækla gøy!

FANFAVORITT: Aune Heggebø har skutt seg inn i Brann-supporternes hjerter. Foto: Lise Åserud

– En hårete målsetting

Brann-trener Eirik Horneland humrer når han får høre om Helstads utfordring til Heggebø.

– Det en hårete målsetting, i alle fall! Det er det jo. Jeg hadde Thomas Sørum i 2009 da vi gikk opp fra 1. divisjon. Da tror jeg han scoret 25 mål, så det er mulig å score på et godt lag, sier Horneland.

– Han hadde en veldig flott sesong i fjor, kom inn på sommeren og markerte seg godt i Eliteserien. Han er en gutt som jobber ydmykt og ambisiøst.

Brann-kaptein Sivert Heltne Nilsen har også bitt seg merke i Heggebøs utvikling det siste året.

– Jeg kjente jo Aune før jeg dro til utlandet i 2018, og den Aune jeg kom tilbake til... Det var en vanvittig forandring bare fra i sommer til nå. Det er inspirerende å være rundt sånne spillere, sier Heltne Nilsen, og tilføyer:

– Scorer Aune 22 mål er det sannsynligvis fordi laget leverer. Om han ikke scorer så er det fordi vi ikke spiller godt. Det kan sikkert Helstad, bekrefte.

ROS: Sivert Heltne Nilsen roser Aune Heggebø utvikling det siste året. Foto: Lise Åserud

Kun opprykk er godt nok: – Gullet ska hem

Heggebø er forberedt på at sesongen på nest øverste nivå ikke utelukkende blir en fest. Branns spydspiss forventer tøffe kamper, spesielt på bortebane.

– Jeg forventer jo at lag kommer til å legge seg bakpå. Mange vil nok være ekstra kyniske mot oss. Vi er jo laget alle ønsker å slå, men den utfordringen skal vi ta, sier 20-åringen, som kun opprykk i tankene før sesongstart.

Horneland, Heltne Nilsen og Heggebø er alle klare på at det er opprykk som gjelder for Brann i 2022. På spørsmål om hvorfor de rykker opp, svarer Heggebø:

– Vi har bedre kvalitet på spillerne. Vi har en sinnssyk stemning på Stadion hvis vi klarer å levere som lag.

– Så gullet ska hem?

– Gullet ska hem!

