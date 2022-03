19-åringen håver inn – slår tilbake mot kritikk

Tennisstjerneskuddet Emma Raducanu (19) blir beskyldt for å være mer opptatt av sponsorer enn å prestere.

Den britiske tennisstjernen Emma Raducanu gikk på et svært skuffende tap mot Katerina Siniakova i torsdagens Miami Open.

Etter den svake prestasjonen blusset det igjen opp diskusjoner på om 19-åringen er motivert.

Den regjerende US Open-vinneren har blitt kritisert på sosiale medier for hennes mange sponsorer, og flere har påstått av 19-åringen er mer opptatt av penger enn prestasjoner.

KOMET: Emma Raducanu vant sensasjonelt US Open i fjor. Foto: Elise Amendola

Selv insisterer hun på at alt fokuset er på sporten. Hun mener kritikken er urettferdig.

– Du ser kanskje, på nyhetene eller på sosiale medier, bare at jeg signerer den ene eller den andre avtalen. Jeg føler at det er ganske misvisende, fordi jeg trener fem, seks timer om dagen. Jeg er på tennisklubben i 12 timer om dagen, sa Raducanu til flere aviser, gjengitt i The Guardian.

Blant hennes åtte sponsorer finner vi store merker som Nike, Dior og Porche. Radacanu har delt en rekke sponsorinnlegg på sine sosiale medier.

– Jeg hiver ut ett innlegg i bilen på vei til trening, og plutselig «fokuserer jeg ikke på tennis». Jeg synes det er urettferdig, men det er noe jeg har lært å håndtere, og blitt mindre følsom til støyet fra utsiden.

The Times: Tjener over 100 millioner på sponsorer

The Times skriver at en niende kontrakt er nær ved å signeres med en stor bank, som vil gjøre at briten tjener omtrent 120 millioner kroner i året, kun gjennom sponsorinntekter. Det er også vanlig med prestasjonsbaserte bonuser.

– Disse avtalene, så klart er jeg takknemlig for dem, men tennis er fokuset mitt, og det er definitivt helt fremme i hodet mitt, sier Raducanu.

Englands rugbytrener, Eddie Jones hevdet i november at 19-åringens prestasjoner hadde blitt dårligere som følge av kommersielle distraheringer. Det nekter tennisspilleren for.

– Det er ikke så mange sponsordager i året. Jeg har ikke ville dager. Jeg har tre, fire dager hvert kvartal, så det er virkelig ikke så mye, svarte Raducanu på kritikken fra Jones.

SPONSET AV GIGANT: Raducanu blir sponset av Nike, og er ikledd gigantens tøy i kampene sine. Foto: Geoff Burke

Raducanu gjør sitt beste for at kritikken ikke skal påvirke henne.

– I begynnelsen ville jeg nok fra tid til annen titte på hva som blir sagt, sa hun, og la til:

– Men nå orker jeg ikke egentlig det, fordi jeg vet at jeg kommer til å få mange meldinger. Av og til kommer de ikke til å være så gunstige eller positive, og jeg føler at det kan komme innpå deg, men jeg jobber med at ting ikke skal gå innpå meg.