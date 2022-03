Oppgitt Hauger i Formel 2-farse – fikk løpet ødelagt: – Tuller du?!

Dennis Hauger startet lørdagens sprintløp i beste startposisjon etter at Jack Doohan fredag ble disket for ikke å ha nok bensin i tanken etter kvalifiseringen.

Dermed rykket Hauger opp til 10. plass og fordi startlisten vendes om etter F2-kvalifiseringen, startet Hauger i pole-posisjonen. Prema-føreren hadde dermed alle muligheter til å skaffe karrierens første Formel 2-poeng, og nordmannen fikk en god start og lå lenge i føringen.

Så skjedde det som ikke skal skje.

Etter en kollisjon underveis i løpet skulle førerne etter planen kjøre bak sikkerhetsbilen inn i pitlane. Plutselig var ikke Hauger å se på toppen av listen lenger og det var full forvirring rundt hva som hadde skjedd.

Haugers team hadde fått beskjed fra løpslederne to ganger om at nordmannen skulle kjøre gjennom pitlane. Det gjorde nordmannen, men som eneste i feltet. Plutselig var Hauger helt nede på en 12. plass.

Etter hvert kunne man se at pitlane var stengt. Hauger hadde dermed kjørt igjennom mens den var stengt etter beskjed fra teamet om at han skulle kjøre.

– Jeg gjorde alt riktig, i hvert fall i starten. Kom meg godt ut og fikk over et sekund i første runde, så vet jeg ikke hva som skjedde engang. Vi fikk bekreftelse fra løpsdirektøren til å kjøre inn i pit og gjennom pit lane. Så får vi plutselig beskjed etterpå om at pitlane var stengt, når den ikke var det, sier Hauger til Viasat etter løpet.

– Jeg vet ikke hva løpsdirektøren har i mot meg, men det er helt mørkt. jeg skjønner ikke hva som skjedde engang.



– Tuller du?!



Spørsmålet var om Hauger hadde misforstått, eller om teamet hadde gitt feil beskjed.

Resultatet av hendelsen ble at Hauger fikk en ti sekunders stopp-straff for å kjøre igjennom en pitlane som var stengt.

– Tuller du?!, kunne man høre Hauger si på radioen.

– Jeg skjønner ikke. Hvis vi får bekreftet fra løpslederen at vi skal igjennom pit, hvorfor får jeg da en straff når jeg gjør som de sier?, sa en åpenbart frustrert Hauger.

Hauger kom i mål til 17. plass, sist av dem som fullførte. Det etter å ha hatt gode muligheter for å vinne lørdagens løp.

Britiske Liam Lawson som kjører for Carlin Motorsport vant sprintløpet.

Null poeng så langt

Hauger sto med null poeng etter forrige helg, og står fremdeles på null etter lørdagens dramatikk.

19-åringen fra Aurskog er regjerende mester i det internasjonale Formel-3-mesterskapet, og kjører sin første sesong i Formel 2-sirkuset i år.

Saken oppdateres!