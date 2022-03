Oberstløytnant: – Dette kan være utgangspunkt for forhandlinger

Oberstløytnant Geir Hågen Karlsen sier russernes uttalelser om at de vil fokusere på Donbas-regionen kan tyde på at de nedjusterer ambisjonene sine. Det kan gi rom for forhandlinger.

Denne uka har det stått ganske stille for de russiske styrkene i Ukraina. De har rykket noe fram i sør ved Odesa og Mykolajev, men har gjort små eller ingen fremskritt rundt Kyiv.

Mye ødeleggelse

– De store bevegelsene har stoppet litt opp, men det er fortsatt mye artilleriskyting og ødeleggelser i flere byer, sier oberstløytnant Geir Hågen Karlsen ved Forsvarets høyskole til TV 2.

Der russerne gjør mest fremskritt er i Mariupol. Dette er en viktig havneby som Russland vil ha kontroll på. Russland har forsøkt å innsette sin egen ordfører her, men fremdeles kjempes det gatekamper i den beleirede og utbombede byen.

En ødelagt russisk tanks står forlatt utenfor Irpin, utenfor Kyiv. I dette området har kampene bølget fram og tilbake siden krigen startet. Foto: Vadim Ghirda/AP

Obserstløytnanten mener situasjonen kan trekke ut lenge ennå, men at det er tydelige tegn til slitasje, og at Russland er avhengig av nye avdelinger i stort omfang.

– De har slitt med avdelingene sine en måneds tid. De har store tap, lange forsyningslinjer, mange er drept eller skadet. Noen har desertert eller blitt tatt til fange.

– Det store spørsmålet er når eller om de i det hele tatt klarer å stable på beina så store styrker de trenger for å gå kraftig videre, sier Karlsen.

Obserstløytanten er ikke i tvil om at russerne mobiliserer så mye de klarer. De henter soldater fra hele Russland, Sibir og fra utlandet. Leiesoldater fra Libya og Syria hentes inn. Men fredag kom en indikasjon på at noe var i endring.

Nedskalerte ambisjoner

– At retorikken ble endret til at de hadde oppnådd målet med å sikre Donbas - der de har stått siden 2014, kan være et tegn på at de har nedskalert ambisjonene og ser at de ikke klarer å ta kontroll på hele Ukraina, sier Karlsen.

– I så fall kan det være utgangspunkt for en forhandling, sier han.

BARIKADER: Barrikader har blitt plassert ut i Odesa. Innbyggere her forventer at russerne kan forsøke å ta byen deres når som helst. Foto: Petros Giannakouris/AP

Han mener allikevel at vi trenger mer tid for å være sikre på at dette er en reell strategisk endring fra russisk side.

All historie viser at forhandlinger varer lenge, og at skal mye til før det kommer i stand et toppmøte mellom presidentene, noe som vil være et tegn på at en reell løsning kan være nær.

Den ukrainske presidenten, Volodymyr Zelenskyj, har flere ganger oppfordret Putin til å sette seg ned ved forhandlingsbordet.