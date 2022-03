Solbakken om Jarstein: – Stått opp fra de døde

Landslagssjef Ståle Solbakken ble spurt om bredden på keeperplass i det norske landslaget under lørdagens pressekonferanse. Et område der Norge ikke stiller like sterkt som resten av elleveren.

– Det er ikke helt svart, men det er riktig at det ikke er på samme nivå som det har vært en periode i bredden, sier Solbakken, og legger til:

– Vi har noen som kan stå på et høyt nivå, også har jo Jarstein stått opp fra de døde og hatt sine første fellestreninger med full action. Så får vi se hvor han kommer. Det er ikke helt mørkt, det er det ikke.

Rune Almenning Jarstein er tilbake i trening etter skade. Foto: Alconada/AlterPhotos/ABACA USA

Det nærmer seg ett år uten landslagsspill for Rune Almenning Jarstein.

I april i 2021 ble Hertha Berlin-keeperen koronasmittet, og slet med påfølgende konsekvenser. Senere ble det påvist at Jarstein også hadde pådratt seg en betennelse i hjertemuskelen.

I desember i fjor ble målvakten operert i kneet etter at han hadde slitt med at kneet låste seg. Jarstein har siden vært ute av spill, men nå er han altså i gang med trening igjen.

– I gang med fellestreninger igjen. Fysisk føler jeg meg veldig bra. Keeperformen jobber jeg med og det føles bedre for hver dag, skriver Jarstein i en SMS til TV 2.

– Er det sjanse for å være tilbake på banen denne sesongen?

– Vanskelig å svare på. Tar en dag av gangen, så får vi se.

– Nyland i trygge hender

Solbakken sier han var mer bekymret for bredden på keeperplass for noen uker siden da Ørjan Nyland var klubbløs.

– Nå vet vi at han blir et satsingsobjekt i Reading ut sesongen, så det bør være i trygge hender da. Han har sett bra ut på trening, sier landslagssjefen og legger til:

– Så kommer André Hansen i gang med kampene, Per Kristian Bråtveit spiller sånn okei i Frankrike og så får vi se hva som skjer med Kristoffer Klaesson i Leeds. Du kan jo håpe at han får noen flere minutter der og at han får stor erfaring der. Eller at han blir lånt ut og får spilt fast førstelagsfotball i England i Championship, for eksempel. Det vil utvikle ham veldig, tror jeg.