Norge sterk nummer to i Planica: – Det er helt rått!

Norge åpnet sterkt i skiflygingsbakken i Planica, og hadde et godt utgangspunkt på andreplass før finaleomgangen. Slovenia var suverene på hjemmebane, og ledet rennet før finalen.

Slovenia var storfavoritt i lagkonkurransen etter å ha sikret de fire øverste plassene i fredagens individuelle renn – og det med god grunn. De tok førsteplassen på hjemmebane, mens Norge endte på en god andreplass.

Halvor Egner Granerud hadde dagens beste hopp, på 244 meter.

– Det var soleklart beste lagkonken vår. [Johann André] Forfang leverer, Bendik [Jakobsen Heggli] leverer, Marius [Lindvik] leverer en sinnssyk konkurranse. Jeg leverer selv en av mine beste hopp i vinter. Det er helt rått! sa Granerud til Viaplay etter rennet.

– Veldig flott. Endelig klarer vi å ha fire stykker som klarer å levere det man forventer av dem. Da blir det så gøy, la han til.

Marius Lindvik var også en fornøyd mann.

– Deilig! Sinnsykt morsomt. Det var kult, rett og slett, oppsummerte Lindvik om lørdagens renn.

Granerud lengst

Det var likevel Norge som skulle gå i ledelsen i lagkonkurransen, ettersom Marius Lindvik åpnet med et kjempehopp på 240 meter. Det var ikke fredagens slovenske vinner Ziga Jeglar i nærheten av å matche. Han hoppet 224,5 meter og gjorde at Slovenia lå 20 poeng bak Norge.

Bendik Jakobsen Heggli fulgte opp med et svev på 214 meter. Det gjorde at Peter Prevc (226 meter) og Slovenia tok over ledelsen med 0,7 poeng.

Johann André Forfang hoppet like langt som Prevc, men Timi Zajc' svev på 240,5 meter gjorde at Slovenia gikk i klar føring med 17,8 poeng før siste hopp i første omgang.

OVERLEGEN: Halvor Egner Granerud landet på hele 244 meter i første omgang i Planica lørdag. Foto: BORUT ZIVULOVIC

Der dro Halvor Egner Granerud til med dagens lengste hopp på 244 meter. Anze Lanizek hoppet 222,5 meter og sendte Slovenia i tet med 15,6 poeng.

Slovensk seier

Marius Lindvik forbedret hoppet i finaleomgangen, og landet nok en gang på strålende vis, med 241,5 meter.

Ziga Jeglar var igjen rimelig sjanseløs mot Rælingen-hopperen, og Norge tok dermed ledelsen i innledningen av finaleomgangen.

Deretter landet Peter Prevc på 236 meter, og sendte Slovenia på ny i ledelsen.

Unggutten Bendik Jakobsen Heggli landet seks meter verre på sitt hopp i finaleomgangen, med 208 meter.

Johan André Forfang landet så på 231,5 meter, før Timi Zajc leverte nok et glimrende hopp, nesten ti meter lenger enn nordmannen (241 meter).

FORNØYDE: Forfang og Granerud var fornøyde med deres hopp lørdag. Foto: BORUT ZIVULOVIC

Dermed var det duket for de siste hoppene, som skulle avgjøre mellom første- og andreplassen – der Halvor Egner Granerud nok en gang slo til med et fantastisk hopp. Han landet på 242 meter.

Det holdt dessverre ikke til seier for nordmennene. Anze Lanzieks hopp på 237,5 meter sikret seieren for Slovenia.