Fire biler i ulykke – E6 åpnet igjen

Klokken 13.37 melder Vegtrafikksentralen i Øst at veien er åpnet igjen.

Nødetatene rykket ut klokken 12.18 til melding om trafikkulykke i Nøsttvedttunnelen.

– Det er flere biler involvert i ulykken, opplyser operasjonsleder i Øst politidistrikt, Jan André Dalbekk.

Like over klokken 13 er det klart at fire biler var involvert.

– En bil skal i kjørt i høy hastighet og forårsaket ulykken. Bilen ligger på siden inne i tunnelen, skriver politiet på Twitter.

Det er ikke meldt om personskade i forbindelse med ulykken, men fører av den ene bilen forlot stedet. Han ble stoppet av politiet på vei ut av tunnelen.

Veien var stengt med bom en periode lørdag formiddag.