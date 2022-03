Person funnet død i Oslo

En person ble lørdag morgen funnet livløs i Akerselva ved Nydalen i Oslo.

– En person er hentet opp av elva og vi har akkurat fått bekreftet at vedkommende er omkommet, opplyser operasjonsleder i Oslo politidistrikt, Christian Krohn Engeseth, til TV 2 like over klokken 8.30.

En forbipasserende varslet politiet da vedkommende så en person i vannet tidlig lørdag morgen.

Foto: Frode Sunde / TV 2

– Første patrulje på stedet fikk dratt vedkommende på land og iverksatt hjerte-lunge-redning. Helse på stedet bekrefter at vedkommende er omkommet, sier Engeseth.

Åstedet er nå sperret av, og politiet jobber med vitneavhør.

– Brannvesenet søker med dykkere i elven. Vi har ingen indikasjon på at det skal befinner seg flere i elven, opplyser politiet.