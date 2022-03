Masseslagsmål på utested

Natt til lørdag ble en person pågrepet og en dørvakt sendt til legevakt etter et slagsmål på et utested i Oslo.

Meldingen om hendelsen kom rundt klokken 02 i natt.



10-15 personer var involvert i slagsmålet, dette opplyser operasjonsleder Gjermund Stokkli til TV 2.

Slagsmålet skjedde på et utested i Henrik Ibsens gate, og 15-20 personer skal ha vært involvert i starten. Stokkli opplyser at flere patruljer ble sendt til stedet, og at de raskt fikk kontroll på situasjonen.

– En dørvakt ble sendt til legevakt, og en mann i 20-årene er pågrepet, sier Stokkli.

Politiet oppretter sak på forholdet.