Ruud tok kontroll fra start i ATP-turnering i Miami

Ruud som er ranket som nummer 8 i verden brøt serven til Laaksonen – som ligger på 68. plass – to ganger i det første settet. Også i andre sett brøt han Laaksonens serve to ganger, men trengte ett game mer for å vinne 6-2. Nordmannen tok seg dermed videre uten større problemer.

– Det ble en perfekt start og fløt bra. Jeg følte det gikk bra fra første til siste poeng. Spillet satt, og servingen var veldig mye bedre enn forrige turnering. Det har jeg trent mye på, så det er gøy å få det til når man spiller match igjen, sier Ruud etter kampen.

Kampen mot Laaksonen var en del av turneringens andre runde, men var Ruuds første kamp ettersom han fikk walkover i runde én. Kampene i tredje runde spilles søndag og mandag.

Da venter Aleksander Bublik fra Kasakhstan, som slo Ruud da de møttes i Davis Cup for tre uker siden.

– Han trakk det lengste strået i Oslo, så jeg får prøve å ta revansj, rett og slett, sier Ruud.