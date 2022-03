Solbakken om Haaland-hviskingen: – Bare tull, bare rot

Ståle Solbakken brøt ut i latter da Erling Braut Haaland ble byttet ut mot Slovakia.

Da Erling Braut Haaland ble byttet ut etter 81 spilte minutter gikk han rett bort til landslagssjef Ståle Solbakken, som sekunder senere brøt ut i latter.

Se hendelsen i videovinduet øverst!

Etter kampen fikk Solbakken spørsmål om hva Borussia Dortmund-stjernen sa til ham.

Landslagssjefen trakk da paralleller til NRKs legendariske humorduo "Wesensteen", som bestod av Rolv Wesenlund og Harald Heide-Steen jr, for å beskrive seansen.

– Jeg tror han begynte å fable om at det hadde blitt et veldig fint mål om han hadde truffet på brassesparket sitt. Det var bare tullprat. Det var Wesenstein-kommunikasjon, det. Bare tull, bare rot, sier Solbakken til pressen.

Situasjon Haaland viste til skjedde sekundene før Martin Ødegaard doblet Norges ledelse med et vakkert skudd.

Haaland forsøkte seg på et brassespark, men bommet grovt. Heldigvis havnet ballen etter hvert i beina til Ødegaard, som plasserte ballen i mål.

Får drømmegave fra Haaland

Feiret med hysjefeiring

Erling Braut Haaland var flere ganger farlig frempå, men det skulle ta 77 minutter før han fikk hamret ballen i mål bak Slovakias keeper.

I feiringen løftet han armen og hysjet. Selv har landslaget valgt å skjerme Haaland fra pressen under landslagssamlingen, dermed var det Ståle Solbakken som måtte svare på spørsmålet om hvem han hysjet på.

– Jeg har ikke fått med meg noe hysjing. Jeg har ikke anelse, svarte landslagssjefen.

HYSJ: Erling Braut Haaland scoret sitt 13 mål på 16 landskamper. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Etter å ha slitt med skader i store deler av 2022 er Erling Braut Haaland endelig tilbake på banen.

– Det er utrolig hvor giftig han er når han først får sjansen. Han hugger til med en gang han får den. Han er som gjedda i sivet. Man føler at man ikke hele veien klarer å koble på ham, men man vet at han alltid er farlig. Han venter bare på den ene muligheten, og da straffer han dem knallhardt, sier Sander Berge til TV 2.

Dortmund har ikke kommet med ønske om lite spilletid

Til tross for skadeproblemene bekrefter Ståle Solbakken at Borussia Dortmund ikke har sagt noe til landslaget om ønskelig spilletid for stjernespissen.

– Erling har litt igjen til toppformen, men det skulle bare mangle. Vi holdt ham på banen fordi han ikke hadde noen plager. Han blir bare bedre av dette og det tror jeg Dortmund synes også, sier landslagssjefen.

Etter kampen spurte TV 2s ekspert Jesper Mathisen om klubben hadde kommet med noen ønsker.

– Vi bestemmer det, men vi vil gjerne ha et godt forhold. Erling har vært et spesielt case nå, men det er ikke utelukket at Erling ikke spiller mot Armenia, sier Solbakken.