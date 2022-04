«Sommerhytta»-par deler gladnyhet

Et av årets «Sommerhytta»-par har tatt forholdet et steg videre.

I den sjette sesongen av «Sommerhytta» skal fire unge kjærestepar denne våren konkurrere om å vinne hytta de selv pusser opp, over ti uker på Nes Strandhager på Romerike.

TV 2 har nemlig valgt å ta med seg fire jevnaldrende par, med omtrent samme utgangspunkt. Langs strandkanten ved Glomma kan TV-seerne derfor forvente seg en kjærlighetssesong av det populære TV 2-programmet.

Et av parene har nå, nesten et år etter innspillingen foregikk, valgt å ta kjærligheten til et nytt steg.

Lina Langerud Heikkilä (31) og Eldan Naftaly Nysveen (33) har nemlig nylig giftet seg.

GIFT: Lina Langerud Heikkilä og Eldan Naftaly Nysveen har giftet seg. Foto: TV 2/Espen Solli

«Gammelt ektepar»

– Vi bestemte oss for å gifte oss. Det føltes som et naturlig steg, forteller Lina når TV 2 møter paret, kort tid etter de ga hverandre sine ja.

Paret, som snart har vært sammen i 13 år, møttes på en fest og startet som et «one night stand».

– Jeg føler vi er et gammelt ektepar fra før. Vi har jo bodd sammen i omtrent tolv år, så det føltes veldig naturlig, forteller Lina.

Ifølge Eldan har han en tendens til å somle med ting. Frieriet synes han nemlig selv kunne skjedd tidligere.

– Jeg skulle gjerne fridd tidligere, men jeg er treig som vanlig, sier han og flirer.

Stille og rolig

Ifølge Lina har hun ikke gått og ventet på spørsmålet, men innrømmer at hun har nevnt noen ganger at hun gjerne vil gifte seg.

– Det er bare et personlig ønske. Jeg har ikke ventet på det, men jeg har alltid villet gifte meg. Men noe store greier har jeg aldri villet ha. «Marshmallow-kjole» og full fest er ikke helt meg.

Bryllupsdagen foregikk nemlig i stille og rolige omgivelser på rådhuset med to vitner.

– Vi ville bare være oss, forteller Eldan.

Til sommeren skal dog paret feire kjærligheten, men festen blir mer for i familie og venner.

– Festen blir mer for dem. Vi ville jo egentlig bare være oss den dagen vi var på rådhuset, men vi ble nødt til å invitere mødrene våre på besøk etterpå, sier Lina og flirer.

