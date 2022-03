Sammenlignes med Gullballen-vinner: – Han er mitt største idol

– Det var en drøm som gikk i oppfyllelse. Det er noe jeg har jobbet for og drømt om. Jeg er veldig glad, sier Leo Skiri Østigård til TV 2 etter kampen.

22-åringen fra Åndalsnes fikk landslagsdebuten da Norge vant 2-0 over Slovakia fredag.

Til tross for å «kun» være 1.82 meter høy har Østigård klart å bli kjent som en knallhard midtstopper, som sjeldent taper hodedueller.

Det fikk den 1.96 meter høye Slovakia-spissen Ladislav Almasi smertelig erfare fredag. Flere ganger fikk han kjenne på musklene til Østigård.

Duellene fikk TV 2s erfarne kommentator Øyvind Alsaker til å trekke paralleller til en av fotballhistoriens aller beste midtstoppere. Som i likhet med Østigård ofte var lavere enn spissene han møtte, og ikke minst hadde like lite hår på hodet som nordmannen.

Fabio Cannavaro.

LEGENDE: Den italienske VM-vinneren ble en av verdens beste midtstoppere, til tross for at han kun er 1.75 meter høy. Med smarthet og aggressivitet skrev han seg inn i historiebøkene. Foto: Luca Bruno

– Jeg skal ikke si at jeg prøver å kopiere ham, men det er Cannavaro jeg har som mitt største idol. Jeg har sett mye på ham og han var jo litt samme typen som meg, sier Leo Skiri Østigård.

– Han var jo litt samme høyden som meg, bare at han var enda lavere. Han var en type som ledet laget og var god i boksen. Det er der mål blir scoret, så det er der jeg trives aller best, sier han om sammenligningen.

Se sammendraget fra kampen her:

Solbakken overrasket over én kvalitet

I Stefan Strandbergs skadefravær har Østigård blitt drillet som midtstopper i formasjonstrening hele denne uken. Det var likevel flere som hevet øyebrynene da Solbakken før kampen fortalte TV 2 at Kristoffer Vassbakk Ajer var vraket. Østigård og Andreas Hanche-Olsen skulle danne stopperpar mot Slovakia.

Etter kampen var Solbakken strålende fornøyd med stopperduoen.

– Det var ikke mange minuser i dag. De var knallsterke i duellene. Får du én sjanse mot deg i kampen, så har du sannsynligvis gjort noe riktig, sier Solbakken til TV 2.

SOLID: Leo Skiri Østigård viste både styrke og ro. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Østigård dro i sommer på lån til Stoke, men havnet etter hvert ute i kulden i Championship-klubben. Det løste seg da Brighton hentet 22-åringen tilbake og lånte ham ut til Serie A-klubben Genoa.

Der har midtstopperen fått en ny vår. Etter ankomsten til Nord-Italia har Østigård levert flere gode kamper, som ble belønnet med landslagsdebut fredag.

– Jeg så ham mye i Championship, men der var det mye duellering. Han hadde ikke ballen i beina og ble til tider også utstilt. Han måtte spille i en forsvarstreer og dermed jobbe i korridorene bak backen. Det er ikke hans styrke, den er i midten.

– Han har kommet seg til Italia. Der har jeg sett ham mot noen av de beste lagene og mot noen av dem som er middels. Han har hatt ballen litt mer i beina og der har overrasket meg litt, faktisk. At han er så konstruktiv og rolig med ballen i beina, skryter Ståle Solbakken.

Her blir Børrestad arrestert av Solbakken

TV 2s ekspert tror makkeren blir Strandbergs faste partner

Jesper Mathisen var positivt overrasket over Norges stopperpar fredag og tror 22-åringen fra Åndalsnes har spilt seg inn i Solbakkens landslagstropp.

– Det gikk for så vidt fint, men de blir aldri skikkelig testet. Hanche-Olsen er bra i oppspillsfasen i første omgang og slår flere gode pasninger, en del av spillet han har utviklet i Belgia. Østigård åpnet litt rotete. Men i duellspillet og i motstandernes boks viser han at han er en veldig, veldig solid spiller, sier Mathisen.

– Men Østigård har fortsatt til gode å spille seg inn i elleveren, for Stefan Strandberg skal spille når han er frisk. Han har vært den beste stopperen for Solbakken. Men at Østigård kommer til å være en fast bidragsyter i troppen, og etter hvert kommer til å spille mer og mer, er jeg sikker på.

– Men det kan være litt for tidlig at han skal spille fast i hver eneste landskamp, mener den tidligere Start-profilen.

DRØMMEDEBUT: Leo Skiri Østigård fikk med seg både seier og rent bur i debuten. Foto: Javad Parsa

Mathisen mener at Hanche-Olsen er nær å være spikret som Strandbergs foretrukne makker.

– Ja, det vil jeg absolutt si. For han er blitt valgt av Solbakken i en del tøffe landskamper. Vi har visst at han er bra i egen boks, og ofrer alt som kan ofres for å unngå baklengs. Men han har utviklet det offensive, og det blir viktig spesielt her på Ullevaal, for det er mange lag som kommer til å ligge lavt som Slovakia i dag. For hvis de gir Braut Haaland bakrom, straffer det seg, påpeker Mathisen.