Krigen gjør dem mer samlet enn noensinne før

TV 2s team i Odesa, Ukraina: Fotograf Pål S. Schaathun og reporter Bent Skjærstad. Foto: Alex Ogonkoff / TV 2

Stranden er full av mennesker når vi kommer dit. Parvis jobber de frivillige på spreng. Sekk etter sekk fylles med sand.

Deretter kommer andre til, og med sterke armer bæres sekkene opp fra stranden og kastes ombord i lastebiler.

– Vi gjør landet vårt sterkere. Vi hjelper! Vi sørger for at seieren kommer nærmere, sier Leonid, og smiler. Svetten siler og han har knapt nok tid til å stoppe opp for å snakke med oss.

– KATASTROFEN STYRKER OSS: Leonid føler at dugnadsgjengen på stranden er som en stor familie. De ønsker alle å bevare hjemlandet sitt. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

Strender tømmes for sand

Helt siden krigen startet for en måned siden, har frivillige holdt på med dette arbeidet. De skal ha fylt mer enn 400 000 sekker. Flere strender i den til vanlig populære badebyen Odesa er allerede tømt for sand.

– I begynnelsen var vi 20 stykker, nå kommer flere tusen hit hver dag, forteller Alina til TV 2. Hun er her sammen med ektemannen.

– Vi fortsetter så lenge vi har sekker og sand, sier hun og smiler.

Finner støtte og venner

Stemningen er god, på tross av at russiske krigsskip lusker rett ute i Svartehavet, og alle vi snakker med er redde for at de kan bli angrepet når som helst.

– De første dagene av krigen var jeg vettskremt. Så redd som jeg aldri noensinne har vært. Man visste aldri hva som skjedde. Nå kommer jeg hit til stranden for å få litt påfyll av kjærlighet, sier Julia og gliser.

Hun er kledd i de ukrainske fargene – gul jakke og knallblå hansker. Hun prater og ler sammen med dem rundt seg. Før krigen kjente hun ingen av dem. Nå sitter de her med ett felles mål: å fylle flest mulig sekker med sand.

– Jeg har aldri møtt dem før vi møttes her på stranden. Men nå er de mine venner. Når vi står midt i krisen, så samler ukrainerne seg som en familie.

MISTET JOBBEN: Da krigen startet mistet Julia muligheten til å jobbe som treningsinstruktør. Foto: Bent Skjærstad / TV 2

Det virker som frykten for russiske bombeangrep forsvinner litt hos de som er her når de jobber hardt og er sammen. På stranden finner mennesker nye venner og støtte. De prater sammen og ler. Det trenger de nå når krigen herjer landet deres.

– Jeg opplever at alle her er som en familie. Den grusomme krigen som har rammet oss har ført oss nærmere hverandre, selv de som hadde helt ulik bakgrunn og før levde i forskjellige verdener, sier Leonid.

– Hvorfor sandsekker?



– De fungerer veldig bra til å stoppe kuler, forklarer Pavlo.



I sentrum av Odesa kan man se sekkene ved alle militære sjekkpunkter. De brukes både i barrikader for å stanse eventuelle russiske soldater og kjøretøy, men også som beskyttelse rundt verdifulle bygninger og monumenter i byen.

BARRIKADER: Slik ser det ut i sentrum av Odesa etter at krigen brøt ut. Sekkene brukes både til beskyttelse og til å hindre forflytning av kjøretøy. Foto: Bent Skjærstad / TV 2

Plutselig blir alle de frivillige på stranden bedt om å samle seg. Tiden er inne for å synge den ukrainske nasjonalsangen. Og med høy røst stemmer alle i. Mange er tydelig rørt mens det synges. Patriotismen virker å være enorm.

– I løpet av krigen har vi alle blitt mer ukrainske enn noensinne før, sier Julia fornøyd. Hun er ikke redd lenger. Det vises hvertfall ikke.

STÅR SAMMEN: Et par kysser på stranden mens de andre synger den ukrainske nasjonalsangen. Samholdet er sterkt. Etter hymnen hylles den ukrainske hæren med kraftige rop. Foto: Bent Skjærstad / TV 2

Blant mange av ukrainerene i byene som til nå ikke har blitt angrepet, har frykten fra de første dagene av krigen nå blitt erstattet med kampvilje. Leonid er en av dem som tror kampen mot Russland snart er vunnet, og ønsker oss hjertelig velkommen tilbake til et fritt Ukraina og Odesa.

– Når vi vinner, for vi kommer til å vinne, skal vi bygge et sandslott som er så vakkert at dere bare må komme tilbake for å filme det, sier han og ler godt.