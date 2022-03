Sander Berge i skyene over forvandlingen: – Magisk

Sheffield United-profilen var uten landskamp på mer enn 500 dager. Han mener at han har kommet tilbake til et langt sterkere lag.

– Det var magisk. Jeg har spilt noen år på landslaget, men har aldri følt meg så trygg som i dag, sier Sander Berge til TV 2.

– Defensivt: Bunnsolide. Vi spiller mot en EM-nasjon som har masse bra ballspillere. Jeg synes vi til tider spiller veldig bra fotball, fortsetter 24-åringen.

Forrige landskamp Berge spilte, var 1-0-seieren over Nord-Irland i Nations League i oktober 2020.

Da hadde akkurat spillere som Erling Braut Haaland og Mathias Normann blitt faste brikker på landslaget.

Asker-gutten mener at laget har hatt en markant utvikling mens han har vært borte med skader og sykdom.

– Absolutt. Nå har vi fått virkelig sterke kort i mange posisjoner. Så det gir jo en klar forandring, poengterer han.

– Det er en helt annen trygghet. Vi har vokst som lag: Mentaliteten i kampene, vi er bunnsolide, konsentrasjonsevnen, vi faller ikke ned og føler aldri at det er truende. De har kanskje en og annen sjanse, men når vi kommer i egen boks, er vi trygge på hverandre. Det er mer lederegenskaper der ute. Folk tar tak, og jeg synes kombinasjonene er meget bra. Så vi må bare bygge videre, fortsetter Berge.

Landslagssjef Ståle Solbakken sier at han er veldig fornøyd med Berge etter første kamp under hans ledelse, og trekker i likhet med eleven sin frem spillernes mentalitet.

– I det hele tatt er jeg veldig fornøyd med den mentale innstillingen, at de tømmer seg fysisk og virkelig vil vinne kampen. At det blir 8/9-1 i sjanser er ikke hverdagskost i internasjonal fotball, påpeker han overfor TV 2.

– Hadde ikke vunnet da

Asker-gutten får mye ros av TV 2s fotballekspert.

– Jeg tror Solbakken gliser, for han fikk i gang Sander Berge også. Han er ikke så mye involvert, men har et par involveringer av høy klasse, og viser at han har noe å by på som ingen andre norske spillere har, sier Jesper Mathisen.

VIKTIG BRIKKE: Sander Berge var en nøkkelspiller for Lars Lagerbäck. Skader og sykdom har hindret ham fra å spille etter at Ståle Solbakken tok over. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

I EM-kvalifiseringen, Berges siste kvalikmatcher, ergret Lars Lagerbäck seg over evnen til å holde på ledelser. For eksempel ble 2-0 mot verken Sverige eller Romania til seirer.

– Før hadde vi vel ikke vunnet en sånn jevn kamp, vil jeg si. Man kan si at marginene bikker i vår favør, men det er fordi vi over 90 minutter leverer en kjempegod fotballmatch, mener Berge.

– Før var det kanskje litt opp til tilfeldighetene. Da kunne vi kanskje sluppet inn et på slutten eller karret med oss et mål. Nå er det mer et produkt og resultat som går over de 90 minuttene, og vi er gode i mange av fasene. Man kan ikke spille fotball på marginer. Det er det vi leverer der ute som gjør at man vinner såpass komfortabelt til slutt, fortsetter han.

– Hevet seg betraktelig

Sheffield United-spilleren har hatt sin første treningsuke under Ståle Solbakken. Han har fått et godt inntrykk av sin nye landslagssjef.

– Det er begrenset hvor mye man får gjort i form av lange økter. Han er veldig sterk i budskapet på de korte, effektive øktene. Det er veldig skarpt på matchbiten når vi først kjører, og veldig ro når vi ikke gjør det, forklarer Berge.

– Jeg vil si at det er en passe mengde informasjon. Det er ikke overdrevent. Folk skal utfolde seg og ta med selvtilliten fra klubblaget, samtidig som man finner et kollektiv og forstår mekanismene med og uten ball. Han er veldig rett på sak, og det gir en god dynamikk i gruppen. Så er det jo mye vi har bygget videre på fra tidligere. Vi har et fundament fra før, men det har hevet seg betraktelig, slår han fast.