Ble beskyldt for kuppforsøk – nå er han ferdig som styreleder

Jan Tore Kjær fortsetter ikke som styreleder for Vålerenga Ishockey Elite. I forrige uke ble han beskyldt for kuppforsøk.

Fredag kveld ble det avholdt årsmøte i Vålerenga Ishockey Elite. Der ble det valgt ny styreleder.

Jan Tore Kjær stilte ikke til gjenvalg. Han ønsket ikke å fortsette som styreleder.

Forrige uke ble han og styremedlem Rune Syversen beskyldt for kuppforsøk. Heller ikke Syversen fortsetter i styret.

– Det var ikke snakk om å stille til gjenvalg, sier Kjær til TV 2 etter årsmøtet.

Nye krefter

– Når tok du avgjørelsen om å ikke stille til gjenvalg?

– Den tok jeg i løpet av uka. Det var en grei avgjørelse, svarer Kjær.

På årsmøtet ble det valgt et nytt styre. Arnold Nybo er klubbens nye styreleder.

– Vi hadde et årsmøte hvor vi valgte et styre som skal stake ut en ny kurs. Toppidrett er ferskvare. Med et så bra lag som vi har hatt de siste par årene så har vi ikke levert sportslig, men vi har drevet med millionoverskudd. Vi har ikke hatt et aksjeselskap som har vært villig til å reinvestere de pengene i laget, hevder Kjær.

– Da må det bli noen nye krefter som kommer inn og hjelper til. Når man lever og ånder for et lag, som jeg gjør med Vålerenga, så er det ikke viktig for deg om du er styreleder eller ikke. Jeg kommer fortsatt til å bidra, sier han.

OPTIMISTISK: Jan Tore Kjær tror sin etterfølger som styreleder vil gjøre en god jobb, og ta tilbake mot toppen av norsk ishockey. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Kjær tror Nybo blir en bra styreleder.

– Han har bred erfaring. Nybo er en meget kompetent person, som har vært Vålerenga-mann hele livet, sier Kjær.

Han er glad for at gamle Vålerenga-profiler som Anders Myrvold, Andreas Stene og Brede Csiszar blir en del av styret.

– Jeg er fornøyd

Talsperson for Klanen, Erling Rostvåg, mener klubben fikk mye ut av årsmøtet.

– Jeg er fornøyd. Det ble satt søkelys på mange kritikkverdige forhold. Etter hvert som kranglingen ga seg, synes jeg vi på en god måte fikk snakket om hva klubben skal gjøre riktig i tiden fremover. Da årsmøtet ble hevet, opplevde jeg at det var en del personer som var lettet i salen, sier han til TV 2.

– Er du glad for at Kjær er ferdig som styreleder?

– Det har vært en del forhold som har vært rotete under Kjær, men det betyr ikke at han har skylden for alt. Fortsetter det med personkonflikter i klubben må man vurdere om det er noen andre enn han som er problemet, svarer Rostvåg.

Vålerenga var forhåndsfavoritter før seriespillet begynte, men det ble kun en 4. plass i serien, og det hele endte med mageplask mot rivalen Storhamar i kvartfinalen.