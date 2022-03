Offensiv underdog før møtet med storfavoritten: – Vi må ikke akkurat trylle

Se den første semifinalen mellom Stavanger Oilers og Sparta på TV 2 Play og TV 2 Sport 2 mandag fra klokken 18.45.

Før NM-sluttspillet begynte var Sparta av mange sett på som Stavanger Oilers sin sterkeste utfordrer i kampen om norgesmesterskapet.

Så slo Storhamar ut erkerivalen Vålerenga i kvartfinalen, og viste seg til tider fra sin beste side.

Da Oilers skulle velge sin semifinalemotstander, sto valget mellom Sparta og Storhamar. Til tross for at sarpingene endte på 3. plass i serien og Storhamar på 6. plass, valgte serievinneren Sparta.

– Det gir oss mer tenning. Vi må uansett slå alle for å ta gull, sier Sparta-spiller Sander Thoresen.

– Litt grisete

– Hvordan skal dere slå ut Oilers?

– Vi må ikke akkurat trylle. For oss handler om å holde oss til vårt spill. Vi må ha et intensivt spill med mye skøytegåing. Det gjelder å være fysisk tøffe mot dem. De er et bra lag, men det er ikke noen umulighet for oss å ta seg videre, svarer Thoresen.

22-åringen tror Sparta har gode muligheter til å slå ut forhåndsfavoritten.

Thoresen har blitt syk. Han spiller ikke mandagens kamp, men håper å være klar til kamp onsdag.

– Vi må ha høy intensitet og spille litt grisete, rett og slett, sier Calle Spaberg Olsen.

I NY DRAKT: Calle Spaberg Olsen gikk denne sesongen fra Vålerenga til Sparta. Foto: Beate Oma Dahle

– Trøblete

I desember meldte Spaberg Olsen overgang fra Vålerenga til Sparta. Det ble gjort ved en byttehandel mellom de to klubbene.

Svein Petter Falk-Larssen gikk andre veien.

Spaberg Olsen er ikke helt fornøyd med sin egen sesong.

– Jeg synes ikke at den har vært så bra. Det begynte litt trøblete i Vålerenga, men så kom jeg hit og fikk en ny gnist. Etter det har det gått bedre for meg, sier 19-åringen.

– Er det kun klubbyttet som har vært utslagsgivende for at du har fått en ny gnist? Eller er det noe spesielt som gjøres i Sparta?

– Det er nok klubbyttet. I Vålerenga var jeg bare der til slutt. Det skjedde liksom ikke noe mer. Jeg følte at det var riktig å komme hit, og nå har jeg fått tilbake gnisten. Det er gøy å komme på treninger og spille kamper, svarer han.

ØNSKET SPARTA: Andreas Klavestad ønsket å møte moderklubben i semifinaler. Sarpingen tror at han denne våren blir norgesmester med Stavanger Oilers.. Foto: Carina Johansen

Ønsket moderklubben

Sarpingen Andreas Klavestad har hatt en meget god sesong i Oilers. Nå gleder han seg til å møte Sparta.

– Det blir kjempegøy å møte moderklubben! Vi pratet om det da det sto mellom Sparta og Storhamar. De fleste ville møte Sparta, fordi vi har hatt best tak på dem i seriespillet denne sesongen, sier Klavestad.

– Hvilket lag ville du møte?

– Jeg ville spille mot Sparta. Det er litt fordi jeg har spilt gode kamper mot Sparta og fordi det er moderklubben. Det er kult å spille semifinalekamper i Sparta Amfi, selv om jeg nå er Oilers-spiller, svarer han.

Klavestad beskriver Sparta som et skøytesterkt lag som er gode i overtall. Han mener nøkkelen for Oilers blir å spille fysisk tøft og disiplinert.

Oilers brukte kun fire kamper på å slå ut Ringerike og ta seg videre til semifinale. Sparta spilte seks kamper for å ta seg videre. Dermed har Oilers hatt en lengre periode uten kamper. Det tror Klavestad kan bli en fordel.

– Det tærer på kroppen i lengden å spille mange kamper. Vi får håpe at vi har mer overskudd og er mer klare, sier han.

Om de skulle ta seg til finale, ønsker han å møte Stjernen.

26-åringen er godt fornøyd med egen sesong, men det er fortsatt noe som mangler.

– Det har gått bra. Jeg fikk med meg enda et seriegull, men jobben er ikke helt ferdig ennå. Det er NM-gullet man vil ha, det var litt derfor jeg valgte å flytte hit, sier han.

Du kan se Stavanger Oilers - Sparta på TV 2 Play og TV 2 Sport 2 fra 19.00.