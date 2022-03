Gjert Ingebrigtsen: – En slitasje i familien

– Det har vært en slitasje i familien, sier Gjert Ingebrigtsen til NRK.

– Vi visste at denne slitasjen i familien før eller senere ville slå til. Den har vært tøff. Likevel må vi ta de litt kjedeligere sidene på samme måten som de gode, fortsetter han til statskanalen.

I starten av februar ble det kjent at han ville trappe ned som trener for sønnene Henrik, Filip og Jakob. Dette er første gang trenerfaren uttaler seg i media siden.

Gjert sier at de har tette bånd i familien, men at de hele tiden har vært oppmerksomme på den risikoen som har vært tilknyttet til rollene de har, ifølge NRK.

Den eldste av løperbrødrene, Henrik (31), fungerer nå som en lagleder. For en uke siden fortalte han litt om hva rollen innebærer til TV 2.

– Alt som gjør jobben til Jakob og Filip litt lettere. Nylig har jeg bestilt treningsleir, jeg holder kontakten med forbundet i tillegg til all mediehåndtering, sa Henrik.

Han sa også at han tror det vil «gå litt tid før ting normaliserer seg».

– På den andre siden tror jeg vi kommer i en bedre situasjon, og at vi har det bedre sammen etter hvert, lød det fra 31-åringen.

Noen dager før sa han at faren ikke ville ha noen rolle som trener, koordinator og administrator inn mot sønnene fremover.

– Han er pappaen vår. Vi har enormt mye å takke ham for, som far og trener. Men til slutt kommer han og vi til skjæringspunktet der vi og han må velge: far-sønn eller trener-utøver. Etter så mange år i begge roller gikk det ikke lenger. Vi mener det er best for alle at han kun er far og bestefar. At han blir verdens beste på det også, sa Henrik Ingebrigtsen til VG.

I slutten av februar bekreftet friidrettssjef Erlend Slokvik at Gjert Ingebrigtsen fortsetter som trener for Narve Gilje Nordås.