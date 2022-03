Stjerneduoen strålte: –De skal føre Norge til et mesterskap

Norge-Slovakia 2-0 (0-0)

Se sammendraget fra kampen i videovinduet øverst!

– Stjernene skinner!

Det utbrøt TV 2s kommentator Øyvind Alsaker da Martin Ødegaard scoret Norges andre mål mot Slovakia.

Norge var på vei mot sin tredje strake kamp uten nettkjenning da Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard tok ansvar.

I sin 16 landskamp scoret Haaland sitt 13 landslagsmål på vakkert vis, etter nydelig forarbeid av innbytter Kristian Thorstvedt. Tre minutter senere vartet Martin Ødegaard opp med et kremmerhus. Drammenseren limte ballen i hjørnet.

– Det var dette det handlet om i kveld. Martin Ødegaard i storform og Erling Braut Haaland tilbake. Disse spillerne som tilhører eliten i Europa og skal føre Norge til et mesterskap, sa TV 2s kommentator Øyvind Alsaker mot slutten av kampen.

– Det er vel litt tilfeldig at Martin scorer. Det er vel noen år siden sist og han må begynne å score mer. Erling har litt igjen til toppformen, men det skulle bare mangle. Vi holdt ham på banen fordi han ikke hadde noen plager. Han blir bare bedre av dette og det tror jeg Dortmund synes også, sier landslagssjef Ståle Solbakken.

JUBEL: De norske spillerne feirer Ødegaards mål. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Ødegaard hyller Thorstvedts innhopp

Norge stanget mot Slovakia-målet, men det var ikke før Kristian Thorstvedt entret banen at Norge virkelig ble farlige. Ti minutter etter innhoppet vartet han opp med en fantastisk målgivende pasning til Haaland.

At Genk-spillerens innhopp ble utslagsgivende overrasker ikke landslagskaptein Martin Ødegaard.

– Jeg tror ikke det er tilfeldig. Han er flink til å finne de små stikkerne. Han gjør et fantastisk innhopp, så jeg tror ikke det er tilfeldig, sier Ødegaard.

Landslagssjef Ståle Solbakken var også strålende fornøyd med Thorstvedts innhopp.

– Han er en poengspiller. Sander hadde gjort en god kamp før Kristian kom inn, og banet vei for ham. Han kommer inn når det er to ganske slitne lag. Han er god i de situasjonene hvor han kan lukte mål og målpoeng. Han spiller med innsiden av hodet, sier Ståle Solbakken.

Nyt Ødegaards scoring

Egil «Drillo» Olsen var fornøyd med Norges prestasjon, men satt likevel igjen med følelsen av at de to målscorerne ikke leverte sitt beste.

– Vi får scoringer av de to store stjernene våre. Til tross for at de scorer begge målene, så er de litt under pari begge to i dag, sier Drillo etter kampen.

– I dag spilte de opp til teksten «våre beste menn». De guttene som skal være toneangivende, er med å vippe kampen i vår favør, sier TV 2s fotballekspert Morten Langli.

Haaland og Ødegaard tok ansvar

Norge hadde full kontroll på kampen, men slet med å finne målet. Først var tverrliggeren i veien for Mohamed Elyounoussi, så vartet Slovakia-keeper Marek Rodak opp med flere praktredninger.

Mohamed Elyounoussi treffer metallet

Ikke før 77 spilte minutter kunne Ullevaal-publikumet slippe jubelen løs.

Kristian Thorstvedt var kommet inn og brukte bare ti minutter på å markere seg. Genk-spilleren spilte Haaland vakkert alene med Rodak, og jærbuen kunne på klassisk Haaland-vis sende Norge i ledelsen.

Tre minutter senere doblet Martin Ødegaard ledelsen med et vakkert skudd.

– Utagbart for keeper, utbrøt Jesper Mathisen.