Bale tar oppgjør: – De river oss i filler

Gjennom sin tid i Real Madrid, særlig de siste sesongene, har den walisiske stjernespilleren opplevd negativ omtale i spanske medier.

I forkant av playoffkampen mot Østerrike ble han hengt ut som en parasitt i den Madrid-baserte avisen Marca. De anklaget ham for å suge penger ut av klubbkassen.

Nå slår han tilbake og kaller journalistikken for nedsettende og spekulativ.

– I en tid der folk tar sine egne liv på grunn av ubarmhjertigheten og nådeløsheten til media, ønsker jeg å vite, hvem holder disse journalistene og nyhetssidene som tillater dem å skrive slike artikler ansvarlig?

– Heldigvis er jeg blitt tykkhudet gjennom min tid i søkelyset, men det betyr ikke at onde artikler som disse ikke kan påføre skade personlig og profesjonelt, skriver Bale i en uttalelse.

– Revet i filler

Real Madrid-spilleren melder at han har vært vitne til belastningen media kan ha på folks mentale og fysiske helse.

– Media forventer supermenneskeprestasjoner fra profesjonelle utøvere, og er de første til å feire med dem når de leverer. Men istedenfor å vise medlidenhet når de viser et snev av menneskelig feil, blir de revet i filler, noe som oppfordrer til sinne og skuffelse blant fansen, slår 32-åringen fast.

Han ble verdens dyreste spiller da han ble solgt fra Tottenham til Real Madrid sommeren 2013, men fikk tidlig kritikk for ikke å leve helt opp til de enorme forventningene.

I sin første LaLiga-sesong scoret han 15 mål og slo 13 målgivende pasninger, men fikk høre av en Marca-kommentator at «Bale vet ikke hvordan han skal spille fotball. Han vet bare hvordan man løper».

De siste sesongene har vært svært tunge for en skadeplaget Bales del.

Han håper at sine etterfølgere skal få ha et lettere forhold til pressen.

– Når de er i stand til å innta nyheter, håper jeg at den etiske standarden i journalistikken blir håndhevet strengere, skriver Bale.

Før han avslutter:

– Jeg vil oppfordre til at vi endrer måten vi offentlig snakker om og kritiserer folk, som oftest på grunn av at de ikke imøtekommer de ofte urealistiske forventningene som blir satt til dem. Vi vet alle hvem den ekte parasitten er!

Mer kritikk

Dagen etter at Bale herjet mot Østerrike, har Daily Mail gått gjennom noen av de negative oppslagene han har fått mot seg i spansk presse.

For eksempel er han blitt kritisert for å spille for mye golf.

I forkant av playoffkampen stusset de på at han mistet El Clásico, men tilsynelatende sprudlet på Wales-trening noen dager senere.

Fredag morgen fikk Bale på ny kritikk i Spania. På TV-programmet El Chiringuito er det blitt uttalt at 32-åringen burde få sparken av klubben, ifølge Wales Online. Marca hevder at folk i Real Madrid bemerker at det er «en dag mindre for ham til å slutte å være et problem», med tanke på at kontrakten går ut i sommer.

Waliseren har vunnet Champions League fire ganger med Real Madrid. I finalen mot Liverpool i 2018 scoret han to av målene i 3-1-seieren.

– Han har vunnet enormt viktige kamper for Real Madrid. Han er en legende i Real Madrid, men han har ikke blitt behandlet som det av klubben, media og supporterne. Klubben så aldri etter ham slik de burde, har TV 2s LaLiga-ekspert Guillem Balagué sagt tidligere.

Bale har bare spilt fem kamper fordelt på LaLiga og Champions League denne sesongen.