Carlsen vant første finaledag: – Det er så tamt!

Magnus Carlsen var i førersetet i første finaledag av Champions Chess Tour: Charity Cup. Polske Jan-Krzysztof Duda blir nødt til å vinne hurtigpartiene på lørdag for at matchen skal gå til tiebreak.

Carlsen trengte bare tre partier for å avgjøre førstedagen.

– Jeg har jo hatt veldig gode resultater mot ham i touren, så det er kanskje ikke så rart om selvtilliten ikke er helt på topp, kommenterte Carlsen til TV 2s sjakkstudio.

– Men, for å være helt ærlig, det gjelder de fleste når de spiller mot meg at de ikke alltid tar tøffeste valgene, humret han selvsikkert.

SKUFFENDE: Polske Jan-Krzysztof Duda var ikke i toppform i første dag av finalen. Foto: Lennart Ootes

Tidsdrama i førsteparti

Carlsen fikk en god start mot Duda med de hvite brikkene. Stillingen var likevel ubalansert, og den polske 23-åringen hadde aktivt motspill.

Det største problemet for Duda ble klokken. I en stilling der datamaskinen mente at spillerne sto ganske likt tikket klokken sakte, men sikkert nedover for polakken.

– Det ville overrasket meg om ikke Duda kollapser, kommenterte sjakkekspert Jon Ludvig Hammer i TV 2s sjakkstudio.

I en vanskelig stilling gikk tiden raskt nedover for begge spillere. Snart viste det seg at Carlsen ble nødt til å spille nøyaktig for å holde stillingen under kontroll.

Partiet nådde en sluttfase der verdensmesteren så seg nødt til å ofre løperen sin for en bonde. Den avgjørelsen viste seg å være god, og Carlsen styrte partiet inn til remis.

– Det er så tamt!

Parti to utviklet seg til en stilling der datamaskinen ga Duda en betydelig fordel. Polakken kunne satt Carlsen på prøve opptil flere ganger. Det var imidlertid polakken ikke villig til å gjøre.

– Det er så tamt! Jeg er så skuffet over Duda her, kommenterte en oppgitt Jon Ludvig Hammer i studio.

Carlsen var nådeløs i møte med Dudas unøyaktige spill. Det tok ikke lang tid før prosentene gikk kraftig i nordmannens favør. Etter 36 spilte trekk var situasjonen håpløs, og Duda ga opp partiet.

Vant to på rad

Carlsen spilte med selvtillit i tredje parti. Stillingen som oppsto etter åpningen begeistret ekspertene i studio.

– Magnus går for seier, utbrøt Jon Ludvig Hammer etter å ha sett nordmannens plan.

Etter en overseelse fra Carlsen klarte likevel Duda å slå tilbake, og polakkens kombinasjon gjorde at prosentene jevnet seg ut.

Carlsens brikkeplassering gjorde at Duda hadde en praktisk fordel, men det var ingen åpenbar måte å bryte gjennom på.

Nok en gang greide verdensmesteren å straffe unøyaktig spill, men nå hadde begge spillere havnet i tidsnød. Der viste nordmannen seg igjen å være best, og turneringsdagen ble avgjort med en andre seier på rad.

Du kan se Jon Ludvig Hammers oppsummering i videoen under.

