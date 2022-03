Oljedepot i brann i Saudi-Arabia

Det er koalisjonen som ledes av Saudi-Arabia, som opplyser om angrepene.

Koalisjonen kjemper mot Houthi-bevegelsen i Jemen, og jemenittiske opprørere har den siste tiden gjennomført flere angrep mot mål i Saudi-Arabia. Natt til søndag rettet houthiene droner og raketter mot en rekke mål i landet.

Anlegget som brenner, ligger like sørøst for byens internasjonale lufthavn, som er et viktig transittpunkt for muslimske pilegrimer som skal til Mekka.