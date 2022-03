Da Stavanger Oilers vant Fjordkraft-ligaen 2021/22, sikret de seg også muligheten til å velge motstandere først i årets NM-sluttspill.

Som kvartfinalemotstander valgte de ikke overraskende Ringerike. Serievinnerens vei til semifinale ble like enkel som de fleste spådde på forhånd. Oilers vant fire strake kamper, og det var dermed ikke behov for å spille de siste tre potensielle kampene.

Fredag ble det siste semifinalelaget klart. Stjernen og Lillehammer gjorde opp om den plassen. Etter at det var avgjort, fikk Oilers mulighet til å velge hvilken klubb de ønsker å møte i semifinale.

Oilers hadde ikke mulighet til å velge semifinalisten som endte nest øverst i Fjordkraft-ligaen. Siden Stjernen tok seg videre til semifinale fredag kveld, sto valget dermed mellom Sparta og Storhamar.

Valgte Sparta

– Vi valgte laget vi har hatt best interne resultater mot denne sesongen, forklarer Stavanger Oilers sin sportssjef Pål Higson etter å ha plukket ut Sparta.

Han ser frem til første kamp mandag.

– Det skal bli veldig, veldig kjekt. Vi har alle gått og ventet på sluttspillet, sier Higson.

Dermed møtes Stjernen og Storhamar i den andre semifinaleserien.

Stjernen tok seg til semifinale fredag kveld i kamp 7. mot Lillehammer. Det ble en ellevill kamp, hvor Stjernen ledet 4-1, før Lillehammer utlignet. Det endte til slutt 7-5. Her kan du se sammendrag fra kampen:

Slik spilles semifinalene

Semifinaler: 28-29/3, 30-31/3, 1-2/4, 3-4/4, 5-6/4, 7-8/4, 9-10/4. Her kan et lag ha tatt seg videre den 3. april. Da må det laget vente to uker før første finalekamp.

Finaler: 18/4, 20/4, 22/4, 24/4, 26/4, 28/4, 30/4

Semifinalene begynner på mandag. Da er Stavanger Oilers, som vant Fjordkraft-ligaen, hjemmelag.

Det er i semifinale og finale best av syv kamper. Det spilles annenhver kamp hjemme og borte fram til et lag har vunnet fire kamper.