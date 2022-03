Ekspert om krigen i Ukraina: – Kan være tegn på en exit

Den russiske hæren varslet fredag at den vil konsentrere seg om å «frigjøre» Donbas-regionen øst i Ukraina. Russland-ekspert mener dette kan være et tegn på at landet leter etter en vei ut.

Fredag kom meldingen om at den russiske hæren vil konsentrere seg om å «frigjøre» Donbas-regionen øst i Ukraina. Det opplyste nestlederen i den russiske generalstaben, Sergej Rudskoj, under en pressekonferanse.



– Russlands viktigste målsettinger i den første delen av operasjonen er generelt blitt oppfylt, sa Rudskoj, ifølge nyhetsbyrået Reuters og den russiske militærkanalen Zvezda.

– Den ukrainske hærens kampstyrker er blitt markant redusert, noe som gjør det mulig å fokusere på vår kjerneinnsats på å oppnå hovedmålet, å befri Donbas, fortsatte han.

Av de 150.000 russiske soldatene som ble satt inn i invasjonen, anslår Pentagon at cirka 10 prosent har blitt drept eller skadd i kampene.

Pentagon sier til The New York Times at de russiske tapstallene er høye, og at de kan ha nådd et kritisk nivå.



Russland-ekspert Sven Gabriel Holtsmark mener uttalelsen kan tyde på en gradvis exit.

– Hvis dette stemmer er det svært oppsiktsvekkende. Det kan tyde på at Russland ønsker å bygge oppunder sin historie og trekke seg ut med en begrunnelse i at de nå har oppnådd sitt hovedmål. Nemlig i å forhindre det de kaller et folkemord i Donbas-regionen, sier Holtsmark til TV 2.

Like før Russland invaderte Ukraina for en måned siden, anerkjente Russland de to fylkene som uavhengige republikker innenfor fylkenes opprinnelige administrative grenser.

Russiskvennlige separatister tok kontroll over fylkene i 2014, men har siden mistet områder til ukrainske regjeringssoldater.

Mener det ikke er et strategiskifte

I russiske medier, deriblant Tass og Ria, omtaler de derimot ikke uttalelsen om å konsentrere seg om Donbas-regionen som et strategiskifte.



De siterer den russiske generalstaben, Sergej Rudskoj, slik:

– Det første alternativet var å begrense oss til territoriene til Donetsk og Luhansk. Men da ville vi bli møtt med den konstante etterfyllingen av ukrainske styrker.

Videre forklarer Rudskoj angrepene på andre byer i Ukraina med at de ønsker å binde opp ukrainske soldater og militært utstyr til forsvar av disse byene, ifølge Ria.

– Ingen stormakt planlegger for en slik krig

Holtsmark mener det er tydelig at krigføringen ikke har gått etter planen for Putin, og at de nå står i en desperat situasjon.

– Det er selvfølgelig umulig å si noe om hva Putins plan er, men det er ingen stormakt som planlegger for en slik krig. De hadde regnet med å ta over Ukraina på kort tid, men i stedet har de lidd store tap og må nå vurdere nye strategier, sier Holtsmark.

Kan tyde på en gradvis tilnærming

Oberstløytnant Palle Ydstebø mener derimot at uttalelsen til den russiske generalstaben kan tyde på at Russland trenger å kjøpe seg tid.

– Det kan indikere at Russland vil gå mer gradvis frem, og samtidig bygge opp styrkene på de andre frontene fordi den ukrainske motstanden er for sterk.

– Vi vet ennå ikke om de har redusert ambisjonen med å ta kontroll over hele Ukraina. Det vil i så fall være en politisk beslutning, sier Ydstebø til TV 2.

Tidligere har det russiske departementet meldt at den «militære spesialoperasjonen» fortsetter til den når målene som president Vladimir Putin har satt.

Hard motstand i Kyiv

Flere store Ukrainske byer er under beleiring, og russerne har forsøkt å omringe Kyiv, som har blitt omtalt som ett av de viktigste målene for russerne i kampen om Ukraina.

Ydstebø uttalte onsdag til TV 2 at Russlands offensiv ser ut til å kulminere og de russiske styrkene ser ut til å gå over i et forsvar.

– Overgangen fra en offensiv til et forsvar tar litt tid. Det ser det ut som at Ukraina utnytter. Det virker som Ukraina har tiden på sin side, spesielt i hovedstaden Kyiv, sa Ydstebø.