Skal presse ned strømprisen ved felles innkjøp av gass

– For første gang har vi bestemt at EU-kommisjonen vil ha myndighet til å kjøpe inn gass til hele EU, sa Frankrikes president Emmanuel Macron på en pressekonferanse etter EUs toppmøte. Flere timer på overtid ble EUs toppledere enige om tiltak for å få ned gassprisen. Felles innkjøp av gass skal være en frivillig ordning for EU-landene.

PÅ OVERTID: EU-kommisjonen vil før første gang ha myndighet til å kjøpe gass til hele EU, sa Emmanuel Macron. Foto: Geert Vanden Wijngaert

EU står i spagaten mellom å stoppe avhengigheten av russisk gass og olje, og å få ned de skyhøye energiprisene. Etter et to dager langt EU-toppmøte var det ingen enighet om å boikotte russisk olje eller gass nå. Innen mai skal det legges fram en plan for å fase ut russisk energi i Europa.

Bakteppet for de høye energiprisene er krigen, selv om prisene allerede var på vei oppover før den brøt ut.

Ved hjelp av enorme gass- og oljeinntekter kan president Vladimir Putin fylle opp krigskassen.

SMÅBARNSMOR: Dikra Sassoukh merker den kraftige prisøkningen. Foto: Santiago Vergara S.

Småbarnsmoren Dikra Sarroukh er en av dem som merker den kraftige prisøkningen på energi, enten det er strøm, bensin eller gass.

Hun har svingt inn på en bensinstasjon i Liege i Belgia for å fylle full tank.

STENGTE GASSEN: Dikra fikk så høy gassregning at hun endte med å stenge av gassen i boligen. Foto: Santiago Vergara

Dikra bor i Nederland, men kjører over grensen for å handle. Da benytter hun sjansen til å fylle drivstoff, som er billigere på denne siden av grensen. Hun merker særlig den høye gassprisen, fordi hun bruker gass til å varme opp boligen.

– Faktisk så måtte jeg til slutt skru av gassen, fordi prisen tredoblet seg. I pleide å betale 175 hver måned og når jeg nå sjekker appen så er prisen 450 euro, sier Dikra.

I Europa brukes gass ofte til både matlaging og oppbevaring. I noen land brukes også gass for å lage strøm.

Bruker korona-modellen

Prinsippet for felles gassinnkjøp blir det samme som EU brukte for å kjøpe koronavaksiner. Å kjøpe inn felles gir større markedsmakt og bedre priser. Tilsammen i alle EU-landene bor nærmere en halv milliard mennesker.

Over hele Europa sliter mange med å betale rekordhøye strømregninger. Å fylle full tank er også langt dyrere enn før krigen. I enkelte land som Spania har det vært opptøyer og sosial uro på grunn av økte priser.

Flere land, blant dem Polen og landene i Baltikum, har bedt om tøffere sanksjoner mot Russland nå. Sanksjoner som rammer Russlands salg av gass, kull og olje. Innen mai skal EU-kommisjonen legge fram en plan for å fase ut russisk energi.

Dikra mener det er mulig å kjøpe gass og olje fra andre enn Russland.

– Jeg vet at vi kan få gass fra andre steder. Jeg ser at det nå er en del land som har blitt venner, som tidligere ikke var det.

Hun er selv nederlandsk-marokkansk og nevner Algerie og Marokko som to land som gass-leverandører til EU.

Fredag skrev EU og USA under på en omfattende avtale om energisamarbeid. Målet er at EU skal bli helt uavhengig av russisk olje, gass og kull. Bare i år skal USA levere flytende naturgass (LNG) som skal dekke ti prosent av behovet til EU-landene. Neste år skal dette volumet mer enn tredobles.

GASS-PARTNERE: President Joe Biden og EU-president Ursula von der Leyen presenterte fredag en avtale om levering av flytende naturgass (LNG) fra USA til Europa i år. Foto: Evelyn Hockstein/Reuters

Hver dag ser Mathilde Hubert (32) hvordan krigen i Ukraina rammer kundene hennes på bensinstasjonen, hvor hun jobber. Enten de kjøper drivstoff eller mat.

– Det er sikkert og visst at prisene øker og kundene har dårligere råd, sier Mathilde Hubert (32).

SLITER: Mathilde Hubert styrer en bensinstasjon og ser at kundene sliter med økonomien på grunn av høyere priser. Selv er det ting hun ikke unner seg lenger på grunn av trangere økonomi. Foto: Santiago Vergara/TV 2

32-åringen merker også selv at økonomien er blitt trangere under krigen.

– Når regningene øker så må man være mer forsiktig. Planlegge mer og unne seg mindre.

Måtte stenge pumpene

Stephan Uhoda eier bensinstasjonen i sentrum av Liege og fjorten andre bensinstasjoner. Han og rundt 100 andre bensinstasjonseiere har måttet stenge pumpene i perioder, fordi de har tapt penger. I Belgia er pumpeprisen regulert, men ikke innkjøpsprisen.

– Derfor har det vært en aksjon hvor noen bensinstasjoner har stengt noen timer, til og med en dag eller to, fordi vi solgte med tap og det var ikke mulig å fortsette med det, forteller Stephan.

EU-toppmøtet gikk også inn for å utrede et pristak på gass. Dette er svært omstridt i enkelte land, som frykte at det vil gå utover det frie elektrisitetsmarkedet. Spania og Portugal ledet an i energiopprøret og var etter møtet fornøyd med kompromissforslaget som ble vedtatt.