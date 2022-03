Ny Rosenborg-fadese: – Skepsisen til Rekdal vokser

Rosenborg-Raufoss 0-3

– Det kjennes sjukt dårlig ut. Det kjennes ræva ut. Vi taper 0-3 i generalprøven. Det er ikke bra, sier RBK-spiller Olaus Skarsem til Adresseavisen.

Fredag ettermiddag ble obosligaklubben Raufoss for sterke på SalMar-banen i Trondheim.

– Den elendige oppkjøringen til Rosenborg har nådd et nytt bunnpunkt, kommenterer TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Rekdal lar seg overraske av svikten.

– Det ser ut som vi ikke har trent på noe som helst i vinter, og det er litt spesielt, for det har vi faktisk gjort, sier 53-åringen til Adresseavisen.

– Vi må bruke den siste uken godt og legge en god strategi. Jeg håper at Bodø/Glimt var og så på oss, for da blir de i hvert fall ikke skremt, fortsetter fjorårets trener i Obosligaen.

TØFF MOTSTAND: Det er bare ni dager til Rosenborg skal møte Bodø/Glimt, som har tatt flere skalper i Europa denne vinteren. Foto: Terje Pedersen

Trønderne har har vunnet én av sju treningskamper denne vinteren.

– Den entusiasmen de hadde mulighet til å bygge opp gjennom vinteren, har de på ingen måtte lyktes med. Det har vært noen prestasjoner i de kampene som nesten ikke er til å tro med tanke på hva slags spillermateriale de råder over og hvem de møter, sier Mathisen.

Trønderne lå under 0-1 til pause. I stedet for at laget løftet seg og gikk i strupen på Raufoss, gikk obosligaklubben opp til 3-0 før timen var spilt. Teodor Berg Haltvik, tidligere RBK-talent, scoret to av målene.

Rosenborgs treningskamper RBK-Djurgården 1-2 Kristiansund-RBK 3-2 Ranheim-RBK 3-0 RBK-Haugesund 0-0 RBK-Kristiansund 3-2 RBK-Tromsø 1-2 RBK-Raufoss 0-3

Ifølge Adresseavisens kommentator begynte supportere som hadde møtt opp å forlate den lille arenaen.

– Det var en del skepsis da Kjetil Rekdal ble ansatt. Den har naturligvis bare vokst etter denne vinteren, konstaterer Mathisen.

– Man får se hvordan han takler presset når det skal spilles om poeng. Det kan godt være han klarer å snu det og at det er noe som trigger ham. Men noen enkel oppgave er det absolutt ikke, fortsetter han.

Mathisen understreker at det ikke er nå det gjelder å være god.

– Det er sånn i fotball at om Rosenborg åpner sesongen bra når alvoret er i gang, er det ingen som husker hva som skjedde i vinter. Men med tanke på at det er et nytt trenerteam og en del nye spillere på plass, er ikke dette positivt. Det er alt annet enn de hadde sett for seg og håpet på.