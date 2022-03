Slik forklares The Voice-«blemmen»

Det gikk litt fort i svingene for en av mentorene under blind-auditionene i The Voice. Derfor er det tre deltakere i en sangduell i kveldens program.

Årets sesong av The Voice har både bydd på gåsehud, tårer og latter, og programmet er nå godt inne i duellperioden. Nå skal mentorene Ina Wroldsen, Matoma, Yosef Wolde-Mariam og Espen Lind sette opp talentene de har valgt mot hverandre i pardueller – og får kun velge en av dem å ha med seg videre.

I fredagens episode av The Voice får seerne se at det ikke bare er en mot en i duell som tidligere, men også en trio som entrer scenen for å kjempe om en plass videre i programmet. Team Matoma ble nemlig litt for ivrig under blind auditions.

– På team Matoma er det alltid full fres. Så jeg endte jo opp med å få en for mye, forteller mentoren Matoma i episoden.

Hver av mentorene skulle egentlig kun ta med seg tolv deltakere inn i duellrunden – men Matoma endte opp med 13.

EN FOR MYE: Matoma fikk med seg en deltaker for mye inn i duellperioden. Foto: The Voice/TV 2

Både Morten Strand (37), Tara Bloch-Vere (31) og Rose Baptiste (49) dueller i fredagens episode mot hverandre.

– Å være i en trio hadde jeg ikke forventet i det hele tatt. Så jeg tror vi alle fikk litt sjokk. Men det er fortsatt veldig artig, siden vi er en god gjeng, sier Bloch-Vere om den uforventede duellen.

Se duellen til deltakerne øverst i saken!

– Men det er sikkert to av oss som må gå. Så det er synd, legger hun til.

Matoma forklarte at han var glad for å kunne ta med alle deltakerne videre inn i duellrunden, og at de hadde ett spesielt fellestrekk:

– Alle disse tre har noe til felles. De har masse trøkk i stemmen sin, de er «rock n' rollers», sier han.

– De er så dyktige, og gir så mye av seg selv. Det gjør jo valget for meg vanskeligere. Jeg kjenner det allerede, jeg får vondt i magen, fortsetter mentoren.

TV 2s pressesjef, Jan-Petter Dahl, forteller at det ikke er første gang dette har skjedd.

– I denne ukens episode av «The Voice» er det tre deltakere i en av duellene fordi Matoma hadde med seg en deltaker mer fra blind auditions enn de andre mentorene. Disse situasjonene har vi også hatt tidligere i «The Voice», og løsningen er da at det må bli tre deltakere i en av duellene, sier han til TV 2.

Dahl forteller at mentorene ikke har en maksgrense på hvor mange deltakere de får ta med seg videre fra blind auditions, men at de i utgangspunktet skal velge tolv. Det gikk likevel fint at Matoma fikk med seg 13.

– Dette for at de skal ha en fleksibilitet, for eksempel når vi nærmer oss slutten av blind auditions-rundene, forklarer han.

The Voice ser du fredager kl 20 på TV 2, og når du vil på TV 2 Play.