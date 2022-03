Frykter menneskehandel: – Overgrepsdømte transporterer barn

– Politiet er kjent med at organiserte kriminelle nettverk i Europa formidler ekte ID-dokumenter til tredjelandsborgere som illegalt vil reise inn i Schengen-området, sier justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) under en pressekonferanse fredag.

Politiet har tidligere erfart at enkelte forsøker å utnytte flyktningkriser til å skaffe seg oppholdstillatelse på uriktig grunnlag, og regjeringen har nå lagt beredskapsplaner for å potensielt ta imot 100.000 flyktninger.

– Det er like mange som det bor i Bodø, Lillehammer og Elverum til sammen, sier Mehl.

Frykter menneskehandel

Det høye antallet flyktninger skjerper en rekke beredskapsbehov – men det er særlig én problemstilling som bekymrer justisministeren, og som regjeringen ser svært alvorlig på:

– Det er risikoen for menneskehandel. Politiet er kjent med at personer som tidligere er anmeldt eller dømt for seksuelle overgrep mot barn de siste ukene har engasjert seg i frivillighetsarbeid knyttet til å transportere flyktninger – deriblant barn og unge.

Det skaper økt behov for et tettere samarbeid mellom kommunene, barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, og politidirektoratet og utlendingsdirektoratet.

ORIENTERER OM KRISEN: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) og arbeids- og sosialminister Marte Mjøs Persen (Ap) holdt fredag en pressekonferanse om flyktningkrisen. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Kripos og PST bistår

Som følge av trusselen har politiet forsterket overvåkning og etterretning på grensene, og regjeringen følger situasjonen tett. Dersom fortløpende vurderinger tilsier et slikt behov, vil det kunne bli aktuelt med grensekontroll.

Også PST og Kripos er til stede ved ankomstsenteret på Råde, og hvert politidistrikt i landet har fått instruks om å følge med.

– Det er viktig at også kommunene er med i arbeidet for å bekjempe menneskehandel og å forebygge at den sårbare flyktningsituasjonen vi ser nå kan utnyttes. Vi vil utarbeide en strategi mot menneskehandel, sier Mehl.

Syv ganger flere

Norske kommuner er anmodet om å ta imot 35.000 flyktninger i 2022. Det er sju ganger så mange som de 5000 som blir bosatt i norske kommuner i et normalår.

– Dette er en situasjon som påvirker alle land, og som vi alle må forholde oss til, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

ØKER BUDSJETTET: Fem milliarder kroner ekstra skal gå til å huse flyktninger i tiden som kommer. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Regjeringen har besluttet å øke busjettet for flyktningmottak med inntil fem milliarder kroner, og statsministeren er tydelig på at flyktningene skal tas imot med åpne armer.

– Det er ikke noe alternativ til å møte dette med troen på at vi kan klare det, vise den beste siden av oss selv. Norge er et godt og trygt land å leve i, nå kan vi vise det – og jeg mener det gir motivasjon til å gyve løs på den oppgaven vi står overfor, sier Støre.