Elbilene er i ferd med å ta helt over Volkswagen-salget i Norge. Gamle storheter som Polo, Golf og Passat er nesten helt borte fra salgsstatistikkene. I stedet er det ID.-serien av elbiler som drar lasset.

Men noen unntak finnes fortsatt. Ett av dem er den kompakte crossoveren T-Roc som ikke finnes i elektrisk utgave. Likevel er den fortsatt med i modellprogrammet her hjemme.

T-Roc kom på markedet første gang tilbake i 2017 og har totalt solgt i over én million eksemplarer. Nå er det klart for en fornyet og oppgradert utgave.

300 hestekrefter

I Norge blir nye T-Roc tilgjengelig i fire utgaver, hvorav tre har firehjulstrekk:

150 TSI DSG Life & Style

190 TSI 4MOTION DSG Style & R-Line

150 TDI 4MOTION DSG Style & R-Line

300 TSI 4MOTION DSGR

Her gjør de en uskyldig bil til en kruttønne

300 hestekrefter feier T-Roc R fra 0-100o km/t på 4,8 sekunder.

Toppfarten er sperret

Volkswagen forventer stor interesse rundt toppmodellen T-Roc R når de nå åpner salget. Den sportslige crossoveren koster fra kr 605.800 kroner.

R-utgaven har fått de samme oppdateringene både innvendig og utvendig som de øvrige T-Roc-modellene. Under panseret finner vi en turbomotor på 300 hestekrefter.

Den sender bilen fra 0-100 km/t på 4,9 sekunder. Toppfarten er sperret på 250 km/t.

Det første bildet: Legendarisk VW kommer tilbake

Interiøret er også oppgradert, blant annet med ny infotainmentskjerm.

Billigste R-modell

Innvendig er det nytt instrumentpanelet, myke materialer skal gi forbedret kvalitetsfølelse. Infotainmentsskjermen er også oppgradert og mer moderne. Skjermen er erstattet av et nettbrett, plassert i riktig ergonomisk høyde for sjåføren. Blant annet kan klimaanlegget styres med noen enkle og forsiktige trykk på skjermen. Et nytt multifunksjonsratt gjør betjeningen enda mer intuitiv.

– T-Roc R har siden lanseringen for noen år siden vært vår mest prisgunstige R-modell, og solgt veldig bra. Nå kommer den i oppgradert utgave som gjør den til et enda bedre valg enn tidligere, sier Volkswagen-direktør i Norge, Harald Edvardsen-Eibak, i en pressemelding.

Elbilene dominerer stort hos Volkswagen her hjemme, men T Roc holder fortsatt ut.

1.700 kilo hengervekt

T-Roc er en kompakt bil, men bagasjerommet svelger likevel unna 445 liter. Legger du ned baksetene får du 1.290 liter bagasjeplass.

T-Roc R leveres i flere farger og kan toppes med utstyr som Top sportsseter i skinn Nappa Carbon, Akrapovic sportseksos i titan, Black Style pakke og 19'' Estoril eller Pretoria lettmetallfelger med 235/40 dekk, for å nevne noe.

Avtagbart tilhengerfeste er tilgjengelig, med maksimal tilhengervekt på 1.700 kilo.

Liten og tøff - men sjekk prisen! Her er testen vår av Volkswagen T-Roc

Video: Hvor bra er Tiguan som bruktbil? Her finner vi ut av det