Aktor mener 25-åring var utro med Tinder-date – tiltalte påstår det var voldtekt

Onsdag holdt aktor Gøril Lund sin prosedyre i Nord-Troms og Senja tingrett i en rettssak mot en 25 år gammel mann som skal ha løyet om å ha blitt utsatt for voldtekt.

I prosedyren kom det frem av bevisene at han skal ha angret seg etter å ha hatt seksuell omgang med en venninne han tidligere møtte via datingapplikasjonen Tinder. Da løy han og anmeldte det som voldtekt, ifølge aktor.

– Påtalemyndigheten mener at det er grunnlag for å dømme 25-åringen for uriktig forklaring basert på en samlet vurdering av bevisene, sier aktor Lund i en mail til TV 2.

Det var Nordlys som først omtalte saken.

Ønsket kjæresten tilbake

Hendelsen fant sted etter en fest i Tromsø i februar i fjor, og 25-åringen hadde en kjæreste på dette tidspunktet som valgte å gjøre det slutt etter hendelsen.

I rettssaken sa aktor at venninnen er offeret i saken, og at hun blir kastet under bussen for at 25-åringen skal få tilbake kjæresten sin igjen.

– Flere vitner som var tilstede i rommet ved siden av der det anmeldte forholdet fant sted, har forklart seg om observasjoner som underbygger at det ikke fant sted en voldtekt, men tvert imot taler for at den seksuelle omgangen var frivillig, sier Lund og legger til:

– I tillegg er det ført dokumentbeviser som underbygger at 25-åringen har forklart seg falsk.

Lund sa også i retten at det er alvorlig å forklare seg bevisst uriktig, og at det kan føre til uheldige konsekvenser.

– Motivet synes å være at han har gjort et forsøk på å få tilbake sin daværende kjæreste, forteller Lund.

Påtalemyndigheten mener den tiltalte bør dømmes til fengsel i seks måneder.

Hevder tiltalen er uriktig

25-åringens forsvarer, Cato Simonsen, la ned påstand om frifinnelse eller mildest mulig straff.

HEVDER DET ER LØGN: Aktor Gøril Lund la frem i sin prosedyre at den tiltalte skal ha løyet om voldtekt. Her er Lund avbildet i en annen rettssak. Foto: t. brandeggen/tv 2

I prosedyren sa Simonsen at 25-åringen ga sin subjektive forklaring til politiet som han trodde var sann.

Til TV 2 sier Simonsen at den tiltalte hele tiden har hevdet at tiltalen er uriktig, og nekter straffskyld for å bevisst ha gitt en uriktig forklaring.

– Da han opprinnelig forklarte seg til politiet, var han åpen om at han hadde begrensede erindringer fra den aktuelle kvelden og hendelsen, sier han og fortsetter:

– Han uttrykte noe usikkerhet om han faktisk var blitt utsatt for noe straffbart, men hadde selv en opplevelse av at dette hadde funnet sted.

Simonsen forteller at 25-åringen derfor anmeldte saken for å undersøke det nærmere, og få avklart hvorvidt noe straffbart hadde funnet sted.

Gikk gjennom søkehistorikk

Politiet tok etter hvert kontakt med 25-åringen etter mistanke om falsk anmeldelse.

Aktor forteller at de har gått gjennom flere meldinger på den tiltaltes telefon og søkehistorikken hans.

– Søkehistorikken viser at han bare minutter før politiet beslagla mobilen har søkt på «pågripelse falsk forklaring» og «endre forklaring til politiet», sier Lund til TV 2.

FORSVARER: Cato Simonsen er den tiltalte 25-åringens forsvarer. Foto: Privat

Nordlys skriver også at det kom frem i retten at mannen ved flere anledninger har løyet for venner tidligere.

I retten påpekte forsvarer Simonsen at minst to vitner har tette relasjoner og kan ha hatt egne motiver for at den tiltalte skal bli dømt.

Til TV 2 sier han at de ikke ønsker å kommentere noe ytterligere om det til media.

– Tiltalte mener for øvrig at den mediedekning som allerede har vært gjort i saken er «ute av proporsjoner», og at medias vinkling av saken har vært for «påtalevennlig», sier han.