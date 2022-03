Russland utestengt fra FIFA-kongressen i Qatar

Hvert år samles FIFAs medlemsland til kongress, som er det øverste lovgivende organet til FIFA.

Hvert av de 211 medlemmene har én stemme.

TV 2 har stilt spørsmål til FIFA om suspensjonen av Russland også gjelder kongressen i Qatar neste uke.

I sitt svar henviser FIFA kort til sin beslutning fra 28. februar, der det ble klart at ingen russiske lag kan delta i FIFA-konkurranser, uten å gi noen videre kommentar til saken.

Norges Fotballforbund er langt mer tydelige.

– Dette er en naturlig konsekvens av at Russland er suspendert. Det er bra at utestengelsen også gjelder ledere og makthavere i fotballen, sier Gro Tvedt Anderssen, kommunikasjonsdirektør i Norges Fotballforbund.

Tause svensker

TV 2 har vært i kontakt med både det svenske og danske fotballforbundet for deres reaksjoner på at Russland er utestengt fra toppmøtet i Qatar neste uke.

– Dette må dere spørre NFF om, skriver kommunikasjonssjef Jakob Høyer i Det danske fotballforbundet i en e-post.

Det svenske forbundet har ikke svart TV 2. De har tidligere kritisert FIFA for at Polen har fått walk-over på play-off kampen som skulle spilles mot Russland 24. Mars.

TV 2 sportskommentator Mina Finstad Berg, synes det er merkelig at det svenske forbundet er tause om dette.

SPORTSKOMMENTATOR: Mina Finstad Berg. Foto: Øyvind Ganesh Eknes, Tv 2

– De har vært tydelig i denne saken hele veien, selvsagt fordi det var aktuelt å ta stilling til Russlands deltakelse i forbindelse med egen play-off. De gikk lengst i sin åpne protest, også om det ville koste dem en sjanse til å spille VM.

Ukjent agenda

Finstad Berg sier det er mer komplekst når det kommer til en kongress og ikke en konkret kamp, men påpeker hvis man mener alvor, må utestengelsen også gjelde representanter for fotballnasjonen Russland.

– Hvordan bør FIFA på sin side være enda tydeligere i denne saken?

– FIFA var ikke først ute når det gjaldt å suspendere Russland fra konkurranser, og det er ikke overraskende. Russland har tette bånd til flere ledere i den internasjonale toppfotballen. Infantino roste Putin i forbindelse med VM 2018, og mottok en medalje blant annet, sier TV 2s sportskommentator.

VENNSKAPSMEDALJE: Russian President Vladimir Putin tildelte Gianni Infantino vennskapsmedalje i 2019. Her fra seremonien. Foto: EVGENIA NOVOZHENINA

– Så skal det sies at FIFA har tatt grep, selv om de ikke har vært de tydeligste, legger Finstad Berg til.

Foreløpig har ikke FIFA kunngjort agendaen for kongressen, som avholdes torsdag neste uke.

– Det er ikke akkurat VM i åpenhet, selv om kongressen skal være det øverste demokratiske organet til FIFA. På nettsidene finner du ingen informasjon om hvilke saker som skal diskuteres, sier Finstad Berg.

– Kan man forvente at Russlands invasjon av Ukraina blir et tema?

– Det er naturlig at det kommer opp, fordi det har vært et sterkt fokus. Jeg tipper at man også vil se en støttemarkering for Ukraina, slik man har sett eksempelvis på Champions League-kamper.

Elden: – Uavklart og uprøvd

Russland har på sin side klaget FIFA sin suspensjon til Idrettens Voldgiftsrett (CAS).

Russland skulle opprinnelig spille playoff mot Polen 24. mars, men Polen ble tildelt walk-over av FIFA.

Det ble tidligere spekulert i at Russland likevel skulle få spille playoff-kampen - i juni, dersom CAS opphever FIFAs utestengelse av Russland.

Det er foreløpig ikke kjent når Russlands klage skal behandles av CAS.

– Det her er en ekstraordinær situasjon, men CAS tar ingen hensyn til moralske eller politiske aspekter – kun det sportslige, har CAS-dommeren Jakub Laskowski uttalt til avisen Sport, ifølge VG.

Advokat John Christian Elden sier til TV 2 at saken er kompleks og uprøvd.

– All den tid CAS ikke har gitt oppsettende virkning så vil Russland være suspendert inntil en endelig avgjørelse foreligger. Det innebærer at de ikke får spilt nødvendige kvalifiseringskamper, og man må anta at de dermed ikke vil være kvalifisert til VM, sier Elden til TV 2.

- UAVKLART OG UPRØVD: John Christian Elden. Foto: Håkon Mosvold Larsen / Pool

Den profilerte advokaten trekker frem at FIFA har gitt Polen seier på walk-over.

– Det kan jo ikke omgjøres selv om CAS skulle fatte en avgjørelse i Russlands favør på et senere tidspunkt, sier Elden.

Og legger til:

– Men som sagt – dette er uavklart og uprøvd!

Ukrainas semifinale mot Skottland og gruppefinalen mot Wales eller Østerrike utsatt fra mars til juni på grunn av den russiske invasjonen.

Når VM-sluttspillet trekkes dagen etter FIFA-kongressen i neste uke, vil det derfor være med tre ukjente deltakerlag.

Ønsker å arrangere EM

At det hersker usikkerhet omkring det juridiske grunnlaget for utestengelse, ble forsterket ytterligere da det torsdag ble kjent at Russland har sendt inn et ønske til UEFA om å arrangere EM 2028 eller 2032.

UEFA utestengte alle russiske lag fra konkurranse 28. februar, men suspenderte ikke det russiske fotballforbundet.

VM I 2018: Gianni Infantino og Vladimir Putin under medaljeutdelingen i VM i 2018, da Russland var arrangør. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

– UEFAs eksekutivkomité vil være i beredskap for å innkalle til ytterligere ekstraordinære møter for å revurdere den juridiske og faktiske situasjonen, uttaler UEFA.

TV 2s sportskommentator sier at Russlands EM-interesse vitner om en nasjon som er helt ute av stand til å “lese rommet”.

– Midt under invasjonen og når de er utestengt fra meste av idrett, vil en slik søknad bli mottatt med enorm motstand. Det er ingen som ser for seg at det vil være en EM-fest i Russland, og i hvert fall ikke når det er økt fokus på at man ikke må legge mesterskap til land som driver med systematiske brudd på menneskerettigheter og krigsforbrytelser. Da er Russland uaktuelle.