Strømstøtte-ordning kuttes og forlenges

– Strømprisene er fortsatt veldig høye i Sør-Norge. Og vi er fortsatt i en periode på året hvor det er et ganske høyt strømforbruk. Derfor ønsker vi også å gi ekstra bostøtte for mars og april, med utbetaling i april og mai, sier kommunalminister Bjørn Arild Gram (Sp) til NRK.

Regjeringen vil dermed forlenge ordningen med ekstra bostøtte til dem med dårlig råd med to måneder. Ordningen skal kompensere for høye strømregninger i perioden hvor forbruket er størst. Forslaget legges fram for Stortinget om kort tid.

97.000 husstander mottok ifølge Husbanken bostøtte i mars, 26.000 flere enn før ordningen ble oppjustert på grunn av strømprisen.

Gram sier at de vil foreslå at bostøtten for mars og april skal være på 1.000 kroner per husstand, pluss et tillegg for flere husstandsmedlemmer. I januar og februar var ekstrastøtten på 2.500 kroner, pluss et tillegg på 150 kroner for hver ekstra person i husstanden.

Gram forsvarer kuttet med at strømforbruket går ned i vårmånedene.

– Bostøttebeløpet har variert ganske mye gjennom strømkrisen og tidligere ganger det har vært gitt engangsbeløp. Det har vært gitt 1.500 kroner og andre beløp. Så begynner strømforbruket nå å gå ned. I sum mener vi dette er en god ordning som vil være velkommen for folk som er vanskeligstilt og har høye boutgifter, sier han.

