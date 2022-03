Familiefar fengslet etter Snapchat-overgrep mot flere unge jenter

En sunnmørsmann er for tredje gang arrestert for seksuelt krenkende adferd mot barn. Nå er familiefaren i 40-årene varetektsfengslet.

Mannen ble pågrepet tidligere denne uka, og fremstilt for varetektsfengsling fordi påtalemyndigheten mener det er fare for bevisforspillelse.

Ifølge siktelsen skal mannen de siste ukene hatt utstrakt seksuell kommunikasjon med to norske jenter på 12 og 14 år.

Mannen skal overfor jentene ha gitt uttrykk for at han ønsket å ha sex med barna. Han skal også ha sendt bilder av sitt eget kjønnsorgan til jentene og på forespørsel mottatt nakenbilder i retur fra de to fornærmede. Disse forholdene rammes av straffelovens § 311 og § 305.

Mannen har i politiavhør langt på vei erkjent de faktiske forhold, men har foreløpig ikke tatt stilling til straffskyld.

Møre og Romsdal tingrett rettssted Ålesund har varetektsfengslet mannen i to uker med brev- og besøkskontroll for at politiet skal få muligheten til å gå gjennom mannens omfattende aktivitet på Snapchat.

Mannen ble så sent som sommeren 2019 dømt til 120 dagers ubetinget fengsel å ha mottatt seksualiserte bilder av barn, seksuell krenkende atferd og for å ha avtalt å ha seksuell omgang med et barn under 16 år.

Politiadvokat Julie Ulstein i Møre og Romsdal politidistrikt bekrefter overfor TV 2 at mannen så sent som i desember i fjor ble pågrepet for tilsvarende forhold. Den saken er fortsatt under etterforsking.

– Fengslingskjennelsen er anket til lagmannsretten, opplyser mannens advokat, Sjur Engelsen Lange til TV 2.