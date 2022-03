Her får Daniel Kvammen panikk: – Det er mitt verste mareritt

GOD KVELD NORGE (TV 2): Denne uken må Daniel Kvammen trosse en av sine verste frykter, for å klare å gjennomføre en av Kompani Lauritzens øvelser.

I denne ukens episode av Kompani Lauritzen får aspirantene i oppdrag å redde en dyrebar last fra en farlig fiende. Dette krever at flere av deltakerne må trosse sin egen høydeskrekk, for å klare oppdraget.

HØYDE: I lørdagens episode må aspirantene klarte på utsiden av denne bruen, for å redde dyrebar last fra en farlig fiende. Foto: TV 2

– Det er mitt verste mareritt

Frem til nå har artist og låtskriver Daniel Kvammen (33) tatt alle utfordringene på strak arm, tilsynelatende uten problemer. Men denne uken tar høydeskrekken over.

– Vi har jo fått en oppdragsbeskrivelse, men jeg trodde helt ærlig at det skulle være en stige eller noe. Det var bare helt grusomt. Jeg gikk helt i lås når jeg så at jeg skulle henge fritt i i et tau, og det er 60 meter ned, sier Kvammen i episoden.

– Det er så ubehagelig, det er mitt verste mareritt på alle mulige måter, sier han videre.

Til God kveld Norge forteller Kvammen at han slet veldig med høydeskrekk både før og under Kompani Lauritzen.

– Jeg hater høyder så intenst, og i tillegg så hadde jeg Emilie Nereng foran meg. Hun holdt altså en sånn fart opp den brua der, og jeg måtte jo bare holde følge, så det ble en sånn sjokkopplevelse. Det var helt jævlig, forteller Kvammen til God kveld Norge.

Kroppen går i «shut down»

Videre forteller han at høydeskrekk er det verste han vet om.

REDD: Daniel Kvammen slet med høydeskrekk under denne øvelsen. Foto: TV 2

– Jeg greier ikke å sette ord på det, men hele kroppen min går i «shut down». I utgangspunktet føler jeg meg som en ganske tøff type, men der blir jeg som en veldig liten og redd gutt, forteller Kvammen.

Artisten kan imidlertid røpe at eksponeringen han utsatte seg for i løpet av programmet har hjulpet.

– Nå skal jeg fortelle dere noe fantastisk, det har kurert den til en viss grad. Det er det jeg virkelig har blitt utfordret mest på under hele programmet, forteller han.

Blir satt ut av spørsmål fra Sophie Elise

I onsdagens episode ble aspirantene testet i militært baklengsstup, der man blant annet får se den populære artisten i baris.

– Er det mange som har sendt deg DM etter å ha sett denne episoden?

– Hvordan svarer man på det. Det er jo det når man stikker seg frem, men det er jo hyggelig det. Jeg blir flau jeg, svarer Kvammen, som ikke helt vet hva han skal si.

Videre forteller han at han hadde trent endel før han ble med på Kompani Lauritzen, og at han i det siste har blitt veldig glad i å jogge.

– Også har det jo kommet en bedre versjon av meg selv fysisk, men jeg er ikke for sånn «kropshysteri» . Folk skal jo være fine sånn som de er, sier Kvammen.

Artisten innrømmer også at han muligens har et konkurranseinstinkt som er høyere enn gjennomsnittet.

– Jeg har et enormt konkurranseinstinkt, og det lærte jeg på Kompani Lauritzen. Jeg var egentlig en sånn fyr som var dårlig i fotball, og jeg var han litt tykke bakerst på benken, forteller han.

– Etter hvert som jeg har blitt eldre, så har jeg blitt litt mer sporty, og i det, så har det utviklet seg et dyrisk konkurranseinstinkt.Jeg har jo to unger hjemme hos meg halvparten av tiden, jeg er sånn bonuspappa, og da er det sånn at jeg kan bli irritert hvis jeg taper, forteller han videre.

Var utfordrende å aldri få skryt

I løpet av programmet har det kommet frem at Kvammen har slitt endel med å adlyde autoriteter.

– Det kommer av to ting, og det har jeg innsett nå i ettertid, for det første er jeg mer oppkjeftig enn det jeg trodde. Jeg har sett meg selv på kamera, også tenker jeg sånn: «svarer jeg sånn?»

– Jeg har skjønt at jeg er litt kantete. Jeg var skikkelig dårlig på å bli fortalt sånn: «nå bare gjør du det her», også synes jeg det var enda verre at når jeg var flink, så fikk jeg ikke noe skryt, forteller Kvammen.

AUTORITETER: Danilen Kvammen slet med å adlyde autoriteter i Kompani Lauritzen. Foto: TV 2

Lett å se på han når han blir irritert

– Har det vært noen gnisninger mellom kjendisene der inne, som ikke ble vist på TV?

– Det har jo vært noen saker nå i visse aviser om at det visstnok er klipt bort krangling. Men helt på ekte, det lille som har vært av gnisninger er sånn: «hvor er stillongsen min» og «har du tatt stillongsen min?»

– Når man omgås de samme menneske hver dag, så er det åpenbart at noen blir litt irriterte, men det har ikke vært noe krangling, så vidt meg bekjent, forteller Kvammen.

Videre forteller artisten at han i løpet av tiden i Kompani Lauritzen har lært at han er en veldig følsom type.

– Espen Lervaag sa: «Kvammen, han er som en liten unge. Når han er lei seg, så er han lei seg. Når han er sur, så er han sur, også er han veldig blid når han er veldig blid», så når jeg ble litt irritert, så man det på meg, forteller Kvammen avslutningsvis.

