Dette frykter Stoltenberg om Putin vinner

Etter å ha sagt nei til forlengelse som Nato-sjef flere ganger, innså Norges tidligere statsminister Jens Stoltenberg til slutt at det ikke lenger var mulig å stå av presset som kom fra flere av verdens største statsledere.

Den svært spente og alvorlige situasjonen i Ukraina gjør at Stoltenberg sin erfaring og trygge lederskap trengs i Nato, nå mer enn noensinne, mener toppledere som USAs president Joe Biden og Frankrikes president Emmanuel Macron.

– Alvorlige konsekvenser

Dagen etter forlengelsen var et faktum, reiste Stoltenberg til Bardufoss for å møte de allierte styrkene som deltar under Nato-øvelsen Cold Response.

Der tok han seg også tid til et lengre intervju med TV 2.

I dette intervjuet forteller Stoltenberg blant annet om hva han frykter dersom Putin seirer og hvilke konsekvenser krigen får for Norge og Vesten.

Stoltenberg kommer også med en tydelig beskjed til president Vladimir Putin.

– Denne krigen har allerede fått alvorlige konsekvenser for Vesten, og for Nato. Selv om krigen skulle ende i morgen, har den endret den sikkerhetspolitiske virkeligheten i vår del av verden, sier Stoltenberg til TV 2.

– En ny virkelighet

Nato-sjefen sier vi nå ser et Russland som stadig vekk utfordrer grunnleggende prinsipper i vår sikkerhet.

– De krever blant annet at vi skal fjerne alle våre styrker fra den østlige delen av alliansen, og vi ser et Russland som bruker militær makt for å nå sine mål. Det gjør at vi står overfor en ny virkelighet som vi må forholde oss til, og som gjør at vi må omstille oss og styrke Nato, sier Stoltenberg.

VIKTIG: Tilstedeværelsen i Nord er svært viktig, mener generalsekretær Stoltenberg. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Og styrking av Nato var et av hovedtemaene under det ekstraordinære toppmøtet i Brussel torsdag, hvor også USAs president Joe Biden deltok.

For det er det faktum at Russland bruker militær makt for å nå sine mål, som bekymrer Stoltenberg.

– Hvis han når sine mål i Ukraina, vil det gjøre det mer fristende for han å bruke militærmakt enda en gang.

Klar beskjed til Putin

Invasjonen av Ukraina for fire uker siden, er heller ikke første gang Russland bruker militær makt.

– Det er dypt bekymringsfullt at Russland har brukt militærmakt i Ukraina før, de har også brukt det i Georgia, Moldova og Syria.

Dette er ifølge Stoltenberg fullstendig uakseptabelt.

– Vi ønsker ikke en verden der land skal oppleve at det lønner seg å bruke militærmakt. Derfor er det så viktig for oss å støtte Ukraina og deres rett til selvforsvar. Det er også viktig at vi gjør det klart at ingen Nato-land kan angripes.

LYTTET TIL SJEFEN: Nato-styrkene lyttet nøye da generalsekretæren talte til dem på flybasen i Bardufoss, fredag. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

– Helt nødvendig

Derfor har også Nato økt sin tilstedeværelse øst i alliansen. Det gjør de ved å sende fire nye stridsgrupper til Øst-Europa.

På spørsmål om hva Stoltenberg frykter aller mest nå, går tankene rett til Ukraina.

– Jeg frykter først og fremst enda mer død og lidelse i Ukraina. Det ser vi skjer hver eneste dag, og derfor er det helt nødvendig at denne krigen stopper så snart som overhodet mulig.

– Utrygg verden

Og Stoltenberg er krystallklar på at det er kun én mann sitt ansvar.

– Det er president Putin som må stoppe denne meningsløse og brutale krigen mot et selvstendig land som bare ønsker å hevde sin egen rett til å ta sine egne valg.

KJAPP VISITT: En travel generalsekretær tilbragte fredag noen timer i Bardufoss. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Krigen har nå pågått i fire uker. Stoltenberg sin forlengelse er på ytterligere ett år, men hvor lenge konflikten vil vare – tør ikke Nato-sjefen spå.

– Situasjonen nå er veldig uforutsigbar og uklar. Men konsekvensene av krigen vil vare lenge. Derfor må vi gjøre noen grunnleggende endringer på hvordan vi trygger vår sikkerhet, i en mer utrygg verden.