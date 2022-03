Helene Olafsen og Jørgen Nilsen må fjerne båthus og brygge

GOD KVELD NORGE (TV 2): I dag ble det kjent at Statsforvalteren i Oslo og Viken slår fast at «Skal vi danse»-paret må rive båthus og brygge etter bråket rundt strandsonen.

Det melder VG.

Det var i mai 2021 at Helene Olafsen (32) og Jørgen Nilsen (32), som møttes under «Skal vi danse» i 2017, mottok et varsel fra Plan- og bygningsetaten (PBE) om at det var registrert flere ulovlige forhold på eiendommen.

I oktober fikk paret beskjed fra PBE om at de sto fast ved sine vurderinger, og at dersom de ikke fjernet flere bygg og en brygge i strandsonen til huset deres, ville de risikere å måtte betale tvangsmulkt.

– Ja, vi er i dialog med PBE. Tiltakene ble oppført lenge før vi overtok. Sameiet forholder seg til fristene som er gitt, og skal ta stilling til veien videre i fellesskap. I mellomtiden prøver vi å ikke la det ødelegge for mye livskvalitet, sa Olafsen til God kveld Norge den gang.

Også rettet mot en nabo

Flere av forholdene skal visstnok være oppført før paret kjøpte tomannsboligen på Nordstrand i Oslo i 2019.

Det ble listet opp totalt åtte forhold, og tvangsmulkten ble satt til kr. 20.000,- for hvert av dem.

Ifølge VG listet PBE opp følgende som ulovlige forhold i strandsonen:

To brygger, to små bygg i strandsonen, plattinger tilknyttet bygninger, betongkonstruksjon på grensen til naboeiendommen, gjerde mot naboeiendommen og konstruksjon benyttet til lagring. Pålegget var også rettet mot en nabo av paret.

Får beholde noen bygg

Både Olafsen, Nilsen og naboen påklaget kommunens vedtak om retting og tvangsmulkt gjennom sine advokater, men PBE tok ikke klagene til følge, skriver VG.

Nå er saken ferdigbehandlet hos Statsforvalteren i Oslo og Viken, som har kommet frem til at flere av tiltakene på eiendommen var ulovlige, og at paret må rive både båthuset og bryggen.

Samtidig har de kommet frem til at de kan beholde andre bygninger dersom de sender inn nye byggesøknader.