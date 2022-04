Bea (30) hadde ikke bruk for eggene sine lenger – da valgte hun å gi dem bort

Det har vært lov til å donere egg i Norge siden endringene i bioteknologiloven trådte i kraft 1. januar 2021. Likevel har svært få gjort det.

Bea Kristiansen er derimot én av dem som har valgt å donere. Grunnen mener hun er enkel:

– Først og fremst er det fordi jeg vil hjelpe andre familier å få barn, noe vi som har barn tar som en selvfølge, men det er ikke en selvfølge for alle.

Det er foreløpig kun fem klinikker i Norge som har lov til å drive med eggdonasjon, ifølge Helsedirektoratet. Fire er private, og én er offentlig.

TV 2 har fått tilgang til tallene fra fire av de fem tilbyderne. De viser at etterspørselen er langt større enn antallet kvinner som velger å donere egg.

Ett år etter at eggdonasjon ble lovlig, var det til sammen 27 godkjente donorer registrerte ved klinikkene. Samtidig var det 116 par som ventet på donoregg.

SKJEVT: Antallet som ønsker donoregg er langt høyere enn antall godkjente donorer. Noen av parene kan stå på venteliste hos flere tilbydere. Foto: May Husby/TV 2

Ikke alle får lov

For å kunne donere egg i Norge må en oppfylle en rekke krav, i tillegg til å gå gjennom psykiske og medisinske undersøkelser. Kristiansen bestod alle testene og var da klar for å starte donasjonen.

– Neste steg var å få hormonstimulerende medisiner som du sprøyter inn under huden i løpet av noen dager, sier Kristiansen.

Disse kan donere egg Eggdonor må være mellom 25 og 35 år.

Må gjennomføre medisinske og psykososiale undersøkelser.

Eggdonor bør ha god fysisk og psykisk helse.

Eggdonor må være innforstått med at barn kan ta kontakt.

Eggdonor bør ha en tilstrekkelig moden og innsiktsfull innstilling til eggdonasjon.

Eggdonor kan ikke være bærer av kjent arvelig sykdom

Eggdonor bør ha normale eggreserver, normal hormonstatus og ingen avvik ved ultralydundersøkelsen som kan indikere nedsatt fertilitet. Kilde: Helsedirektoratet

Hormonene skal sette i gang eggproduksjonen. Når eggene er «modne», hentes de ut.

– Du kjenner jo at de går inn via livmorhalsen og rett inn i eggstokkene. Det kjennes som om du har sterke menssmerter, for de som har opplevd det. Så går det fort over.

Tror på full «egg-dekning»

Livio-klinikken i Oslo er en av de fem klinikkene som har lov til å drive med eggdonasjon. Klinikksjef og gynekolog Nan Birgitte Oldereid mener tallene TV 2 har hentet tyder på at det går rett vei.

– Jeg synes ikke det er så verst ettersom vi bare har holdt på et knapt år i Norge.

– Kommer vi til å ha nok donorer?

– På sikt så tror og håper jeg at det er det. Finland, som har drevet med eggdonasjon i mange år, har en jevn strøm med eggdonorer som tar kontakt med klinikkene.

Her følger hun med på utviklingen av et embryo. Foto: Per Haugen / TV 2

Oldereid tror likevel antallet på venteliste er noe lavere enn det TV 2 får opplyst.

– Det kan jo hende at en del par står på liste både hos oss og hos andre klinikker som tilbyr eggdonasjon. Man tenker kanskje at det er lang ventetid når det er et nytt tilbud, og vil sikre seg ved å stå på lister rundt omkring.

Ønsker flere donorer

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Karl Kristian Bekeng (Ap) synes derimot det er leit at ikke flere ønsker å donere. Han sier regjeringen ønsker å rekruttere flere kvinner, men at det er viktig at ordningen oppleves frivillig.

– Det kan ikke være slik at vi bruker altfor mye kompensasjon eller andre virkemidler for å tiltrekke donorer.

Han åpner imidlertid opp for at staten kan sette i gang kampanjer for å rekruttere flere dersom antallet donorer ikke øker i tiden fremover.

– Dette er et relativt nytt tilbud. Så det går an å følge med og se om det er behov for å eventuelt iverksette informasjonskampanjer.

UNDER INNGREPET: Kristiansen beskriver smerten under uthentingen av eggene som menssmerter. Foto: Privat

Kan bli kontaktet

Men en donasjon kommer ikke uten forbehold. For Kristiansen og andre som velger å donere egg er ikke donasjonen nødvendigvis noe som tilhører fortiden. Som donor blir du nemlig oppført i et register. Dersom barnet ønsker det, kan det når vedkommende fyller 15 år få vite donorens identitet.

Kristiansen synes derimot dette er uproblematisk; hun sier hun i så fall vil møte barnet med åpne armer.

– Om noen kommer og sier de har samme gener som meg, så ser jeg positivt på det. Det hadde vært kjekt, synes jeg.