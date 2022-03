Store skader på Great Barrier Reef

* Korallrev er grunner eller forhøyninger på havbunnen som består av kalkstrukturer bygd av virvelløse koralldyr.

* Levende koralldyr sitter festet til formasjoner som stammer fra skallene til for lengst døde dyr. Å danne et stort rev kan ta mange tusen år.

* Verdens tropiske korallrev på grunt vann dekker til sammen et område på størrelse med halve Frankrike.

* På revene lever det svært mange typer fisk og andre arter. Hele 25 prosent av alle arter i havet anslås å leve på eller ved korallrev.

* Mange hundre millioner mennesker får dekket deler av matbehovet sitt med fisk som lever nær korallrev.

* Blir vanntemperaturen for høy, kan koraller miste fargen og få alvorlige skader. Fenomenet kalles korallbleking og skyldes at koralldyrene kvitter seg med alger som de er avhengig av for å overleve.

* Verdens største korallrev, Great Barrier Reef utenfor østkysten av Australia, er mer enn 2.000 kilometer langt. Revet regnes som verdens største struktur laget av levende organismer.

