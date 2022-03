Spleiset på «ny» bil – nå kan Erik fortsette evakueringen i Ukraina

– Da vi begynte å ta kontakt med folk og bedrifter for å få hjelp, tok det helt av, forteller Jimmy Carlsen og Henrik Aatangen Framnes.

De har en kompis som i flere uker har kjørt rundt i Ukraina og hjulpet familier bort fra den brutale krigen som foregår akkurat nå. I en gammel Mercedes Sprinter har Erik Helgesplass fra Modum, reddet rundt 50-60 personer i sikkerhet.

Men bilen får hardt medfart på de dårlige veiene – og turene blir vanskeligere og vanskeligere.

Hjemme i Norge finnes det heldigvis gode hjelpere. En Spleis blir opprettet – og penger samles inn. I tillegg til privatpersoner har blant annet treningssenteret Puls, i Follo, bidratt med 40.000 kroner.

Nå er det kjøpt en "ny" bil til Erik – som i tillegg er spesialtilpasset for det viktige oppdraget som venter i Ukraina.

Mange som trenger hjelp

Over tre millioner mennesker er på flukt fra grusomhetene i Ukraina. Mange har ikke bil eller penger til å komme seg bort på egen hånd.

Noen av disse er det som får hjelp av Helgesplass. Han har selv kone og barn fra Ukraina – og dro ned til dem like før krigen startet.

Da krigen begynte, hjalp de noen bekjente å komme seg til grensen – og siden har det bare ballet på seg.

Helgesplass og bilen har gått i skytteltrafikk.

Henrik Aatangen Framnes og Jimmy Carlsen er to av initiativtakerne til å skaffe, fikse opp og frakte Toyota Land Cruiseren til Ukraina.

Solid bil

Nå skal den få litt høyst nødvendig avlastning. Bilen som vennene i Norge har funnet på bruktmarkedet er en 2006-modell Toyota Land Cruiser.

– Vi fikk den til ekstra lav pris, da forhandleren fikk vite hva den skal brukes til. Den er jo godt brukt, men det er en solid bil, med sju seter og god framkommelighet. Veiene er jo mange steder så som så, der nede, forteller Carlsen.

Han og Aatangen Framnes har dessuten sørget for å få på plass noen oppgraderinger. Det er blant annet montert snorkel, ekstra dieseltank på 60 liter, kufanger, fire ekstra LED-lys foran – levert av FA Montasje – og de har fått nye dekk og et reservedekk sponset fra Dekk1.

Arctic Trucks var velvillige til å gi Land Cruiseren en skikkelig sjekk og byttet en rekke deler, tok service og sendte med førstehjelpsutstyr.

Arctic Trucks stiller opp

– Men det viktigste er at spesialistene hos Arctic Trucks sa seg villige til å gå over bilen. De har skiftet både fjærer, støtdempere, bremser, olje og alle filtre. I tillegg sponser de med førstehjelpsutstyr som sendes med bilen, forteller Aatangen Framnes.

Ørn Thomsen, daglig leder ved Arctic Trucks, synes det er godt å kunne hjelpe til.

– Det fine her er at alle involverte gjør noe for å hjelpe andre. Det er ingen egen profitt noe sted. Jeg synes det er et positivt og godt tiltak å kunne støtte.

Nå er bilen endelig helt klart og pakket. Den skal så kjøres ned til Ukraina. Carlsen møter Helgesplass i Sverige. Så kjører de to nedover sammen – og har i tillegg med en henger med innsamlet utstyr fra Modum kommune.

Her er det militærsko, medisiner, bleier, barnemat og utstyr hentet fra Forsvarets overskuddslager.

Erik Helgesplass med Sprinteren som nå skal få avlastning. Men planen er at også denne skal fikses, og senere returnere til "tjeneste" i Ukraina.

Polen først

Turen går helt til Ukraina. Der leveres utstyr og nødhjelpen fra kommunen. Heldigvis er alt drivstoffet som trengs sponset, det også. Eco 1 - ved Geir Ingeborgrud - har betalt diesel både til Toyotaene og flere brannbiler og sykebiler som også er sendt nedover.

Så drar Erik videre til Ukraina – der han skal fortsette innsatsen for å redde flest mulig.

Han er overveldet over hvor mange som har bidratt til hjertesaken hans.

– Det har eskalert mye mer enn jeg hadde våget å håpe på. Hvis man legger sammen kontaktnettverket til alle de som har engasjert seg hjemme, er det formidabelt. At de bidrar slik er helt enestående.

Her har Land Cruiseren nettopp blitt plukket opp. Trekkvogna skal forøvrig være med nedover – for å frakte en henger med nødhjelp fra Modum kommune nedover til Ukraina.

Snart ingen veier

Og Land Cruiseren vil komme godt med i tiden framover. Nå begynner nemlig frosten i bakken å slippe taket - og det kommer regn.

– Vi går inn i en sesong der det blir mye gjørme. Da blir det nesten umulig å komme fram med buss, for eksempel. I alle fall der det ikke er asfalt – og asfalt er allerede mangelvare mange steder, forteller Erik.

– Hva er planen når du kommer tilbake – med "ny" bil?

– Det skjer mye, også i forhold til at det er flere som melder seg og vil bidra som sjåfører. Etter hvert er planen å få Sprinteren på beina og tilbake i tjeneste. Så har vi to biler. Vi har mange massevis av navn på listen, som trenger hjelp. Det er også mange humanitære organisasjoner og frivillige som trenger hjelp til transport. Vi skal også frakte utstyr til "heimevernet" der nede – ikke minst knyttet til førstehjelp.

Det var Stine Jahr som startet Spleis-aksjonen som gjorde hele prosjektet mulig å gjennomføre.

– Ingen er redde

Akkurat nå er kona Nadiia og hennes sønn Alex på plass i Sverige, sammen med familiens to hunder. Planen er imidlertid å få dem videre til Norge.

– Vi sitter her på en kafé – og kontrasten til det som har vært hverdagen den siste måneden er voldsom. Bare det å se folk gå rundt i gatene – uten å være redde. Det er spesielt.

Målet er at Nadiia og Alex så snart som mulig skal komme seg tilbake til Norge.

– Da blir det også lettere for meg. Så slipper jeg å bekymre meg for deres sikkerhet og at de er sultne og redde. Nadiia blir mine øyne og ører. Hun kan følge med på nyhetene og fortelle meg hva som skjer og hvor det er angrep. Vi har skaffet satelitt-telefon og en skikkelig GPS – siden nettverket kan være så som så.

Nå går altså turen tilbake til krigen. Vi i Broom skal følge med på innsatsen til Erik og hans støttespillere også framover.

Her skal snorkelen monteres.

