Sparebank 1 Nord-Norge hever boliglånsrenten

Sparebank 1 Nord-Norge setter opp utlånsrenten på boliglån med inntil 0,25 prosentpoeng. Endringen gjelder fra mandag 28. mars for nye lån, og fra 6. mai 2022 for eksisterende lån, opplyser banken i en børsmelding.

Torsdag formiddag satte Norges Bank opp styringsrenten fra 0,5 prosent til 0,75 prosent.

De sa også at prognosen for styringsrenten ligger høyere enn i forrige pengepolitiske rapport, noe som innebærer at renten øker til rundt 2,5 prosent ved utgangen av neste år.

Dette betyr at Norges Bank varsler ytterligere syv rentehevinger i 2022 og 2023.