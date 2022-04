Ventet båter for 83 millioner kroner fra Ukraina: – Vi presser overhodet ikke fabrikkene

– Vi har fått kontakt via sosiale medier med sjefene fra selskapene Grand og Gala. De forteller at situasjonen er uoversiktlig, men at alle ansatte ved fabrikkene fremdeles skal være i live og at mange av de ansatte sine familier har flyktet vestover i Ukraina. Fabrikkene skal også være intakt, sier Terje Flak.

Ukrainske Grand sine RIB-båter er Norges mest populære, og selskapet er blant de største produsentene i verden.



Det var Båtmagasinet som først omtalte saken.

– Jeg har vært i Ukraina tjue ganger før og har opparbeidet et godt forhold til sjefene og de ansatte i Grand i Kharkiv og Gala i Dnipro. For oss blir det bare tull å snakke om det økonomiske, selv om det selvfølgelig rammer oss veldig, sier Flak.

POPULÆRT: Terje Flak selger mange ukrainske båter. Foto: Privat

Verdens største

Norske Govi AS har vært verdens største distributør av RIB-båter de siste fire årene og har samarbeidet med produsentene i Ukraina i en årrekke. De kjøper 55 prosent av produksjonskapasiteten til Grand.

Flak regner med at selskapet hans vil miste omtrent 50 millioner i omsetning i år.

– Vi har faktisk fått beskjed om at det foregår litt produksjon i fabrikken til Gala i Dnipro. De skulle egentlig gjøre et forsøk på å gjenoppta varetransport, men nå som det skjer ting i Dnipro, får vi se, sier Flak.

Ønsker å hjelpe

– Det blir nok uansett et dårlig år for oss, men nå fokuserer vi kun på hva vi kan hjelpe til med. Vi har kommunisert at vi er beredt på å hjelpe dem, enten de trenger klær, mat eller penger, sier Flak.

På spørsmål om de vil måtte se etter nye båtprodusenter, finnes det ingen tvil.

– Det er klart vi skal fortsette samarbeidet med begge aktørene. Vi har vært involvert hos dem så lenge at vi til tider har vært med å påvirke utvikling i produksjonen, forteller Flak.

Når det gjelder Govi AS er det ingen fare.

– Vi har driftet godt i så mange år at dette tåler vi. Nå vil vi gjøre alt vi kan for å hjelpe Grand og Gala i Ukraina.