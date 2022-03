Lothepus tilbake med eget program på TV 2: – Vel så bra som Fjorden Cowboys

Det var vemodig både for seere og hovedpersonene selv da Fjorden Cowboys-epoken var over, men nå får seerne et gledelig gjensyn med både vestlandsbyen Odda og Leif Einar «Lothepus» Lothe. Og skal vi tro Lothepus selv, har seerne all grunn til å glede seg til den nye serien Lothepus camping.

– Jeg tror det vil bli like bra, om ikke vel så bra, som Fjorden Cowboys. Det blir et morsomt og sjelfullt program, hvor de får følge meg i hverdagen – på land, under vann og oppe i himmelen, sier han, og humrer.

Denne gangen følger TV-kameraene Lothepus når han skal bygge en ny campingplass i Odda. Og det skal ikke være en hvilken som helst campingplass. Målet er at den skal bli intet mindre enn Norges råeste av sitt slag.

Programredaktør i TV 2, Kathrine Haldorsen, er glad for at seerne igjen får komme tilbake til Odda og Lothepus' verden på TV 2.

– Leif Einar har i tidligere serier vist seg som en person med stor appell til mange, og vi synes også det er viktig å kunne vise fram spennende miljøer i distriktene. I serien møter vi også et rikt galleri med mange andre flotte personligheter. Bygdebysamfunnet Odda gi serien en vakker ramme, rotfestet i noe som er genuint og ekte.

Vært et ønske i lang tid

Lothe har tenkt på å etablere en campingplass lenge, men nå kunne han endelig realisere drømmen.

– Jeg har hatt en plan om det i mange år. Vi har et stort område på om lag 30 mål som skal brukes til dette formålet. Jeg fikk jeg med meg to investorer fra Bergen, så da var det bare å sette i gang, forklarer han.

Med seg i byggeprosessen, og i TV-serien, har han familien og gode venner som bidrar med stort og smått. Det er også flere kjente fjes som tar turen til Odda underveis.

GODE HJELPERE: Lothepus får god hjelp fra både venner og familie underveis i prosjektet. Foto: Eivind Senneset / TV 2

Etter seieren i Farmen kjendis i 2017 har Lothepus fått mange vennskap blant Norges kjendiser. Og ifølge TV 2 vil blant andre samboerparet Petter Pilgaard (42) og Vendela Kirsebom (55) stikke innom Odda ved flere anledninger.

Positive bobil-turister

Ifølge camping-sjefen selv, blir det nok ingen åpning av den offisielle Lothepus camping i år.

– Først må vi ha på plass en fullskala stavkirke og en restaurant, så nå jobber vi med å bearbeide området og gjøre det klart til bygging, forklarer han.

Men det betyr ikke at du ikke allerede kan bo på ekte Lothepus-vis i Odda. Utålmodig som han er, opprettet han nemlig en midlertidig bobilcamping nede på kaiområdet i hjembyen allerede i fjor.

– Den kommer til å fortsette som før, forsikrer han.

Ifølge «kongen av campingplassen» er det blitt en kjempesuksess.

– I helgen var det 100 biler om dagen. Folk fra hele landet kommer på besøk. De er kjempepositive. En jeg snakket med hadde vært her 15 ganger bare i fjor, sier Lothepus muntert.

Har kranglet en del

Han tror denne TV-serien vil by på mer humor til folket, kanskje dels fordi han av natur er litt rask på labben når han først får en idé. Dette avler litt frustrasjon blant dem som helst skulle sett at papirene var i orden først.

– Jeg har vel bedt mer om tilgivelse enn om tillatelse. Man må jo det, skal man få ting gjort, sier 52-åringen lurt.

Han innrømmer å ha terget på seg både kommunen, Klima- og miljødepartementet og Fylkesmannen underveis, og alt dette får seerne være med på.

– Det har gått litt fort i svingene noen ganger, men vi er fortsatt gode venner, forsikrer Lothepus.

– Flue på veggen

TV 2s programredaktør Haldorsen bekrefter at det har oppstått diskusjoner mellom Lothe og diverse aktører, men informerer samtidig om at produksjonen ikke har vært involvert i noen av dem.

HAR TATT SEG FRIHETER: Lothepus innrømmer at han i noen tilfeller har bedt om tilgivelse heller enn tillatelse i byggeprosessen. Foto: Eivind Senneset / TV 2

– Produksjonen er flue på veggen til alt som skjer. Vår jobb har vært å dokumentere. Det er ingen tvil om at Lothe har tatt seg noen friheter underveis, men prosjektet her blir godkjent til slutt. Så han ikke har strukket strikken så langt at det ikke har vært mulig å få tilgivelse, sier Haldorsen.

Idet TV 2 snakker med den nevenyttige vestlendingen, er han faktisk på vei til å kverulere litt med kommunen igjen.

– Nå skal jeg kjefte litt på kommunen igjen. Jeg holder jo på med så mye, og denne gangen er det en brakkerigg som skal diskuteres, sier han, før han avslutter med: «Vi sees plutselig igjen» og legger på.

Lothepus camping har premiere på TV 2 Zebra og TV 2 Play mandag 18. april.