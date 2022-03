Toyota Land Cruiser er en bil som på mange måter fyller alle rommene mellom en robust arbeidshest og et statussymbol.

Historien om Toyota-legenden går helt tilbake til 1950-tallet. Da utviklet Toyota sin BJ – deres første firehjulsdrevne bil.

Målet var å lage en lett og anvendelig bil som kunne brukes både av sivile og militære. På tampen av 50-tallet var BJ klar. Den så ut som en Willys Jeep, men den var bygget på et ett-tonns lastebilunderstell.

Med en 3,4-liters sekssylindret motor vant BJ raskt anerkjennelse for å være tøff og for sin evne til å kjøre hvor som helst. Også etter at veien hadde sluttet.

Suksessen forpliktet. Siden har det bare ballet på seg med nye generasjoner. Utover på 80-tallet ble SUV-ene mer og mer vanlige også blant oss som ikke var misjonærer, skulle kjøre Afrika på tvers eller måtte ha en bil til å trekke fram tømmer med.

Fra 250.000 kroner

Toyota Land Cruiser er definitivt en legende og bilene er populære på bruktmarkedet. Det holder prisnivået oppe.

Både komfort og kjøreegenskaper fikk høyere prioritet. Dog uten at det gikk ut over de robuste egenskapene. Det ble egentlig bare mer av begge deler.

Ikke bare har bilen høstet lovord for sin framkommelighet – den har en bortimot uslåelig driftssikkerhet, også. Det er ikke uten grunn at den svært ofte er det foretrukne valget der det hverken finnes veier eller verksteder. Mange mener den er verdens beste bil.

Dagens Toyota Land Cruiser kom tilbake i 2010. 12 år er så avgjort en moden alder for en bilmodell, endringer og oppgraderinger underveis til tross. Mange av bilene på brukbilmarkedet har gått både langt og stygglangt.

Land Cruiser: Dette er bilen å ha når du skal du krysse en ørken

Dette må du betale nå

For en helt ny Land Cruiser personbil må du betale ca. 1,2 millioner. For to-seters varebil starter prisene på omtrent halvparten for rimeligste utgave.

På bruktmarkedet starter det på rundt 250.000 kroner for 2010-modeller med godt over 300.000 kilometer klokket inn på speedometeret. For en 2015-modell som har gått 125.000 kilometer må du ut med rundt 420.000 kroner. Prisene holder seg utrolig godt.

Selv om bilene er solide og driftssikre er det absolutt noen ting du bør være oppmerksom på og vite om før du kjøper brukt.

Hva det er, og mye mer, får du vite ved å se videoene av vår bruktbiltest under denne saken.

Video: Se vår bruktbiltest av Land Cruiser her